Cene dizla, bencina in kurilnega olja znova navzgor

Regulirane cene naftnih derivatov se bodo s torkom zvišale. 95-oktanski bencin se bo na servisih zunaj avtocest in hitrih cest podražil za 2,6 centa na 1,709 evra, dizelsko gorivo za 1,9 centa na 1,753 evra, kurilno olje pa za 1,8 centa na 1,391 evra za liter.

Cene bodo veljale do vključno 25. maja, so danes sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Trošarin vlada ni spreminjala. Za liter 95-oktanskega bencina je trošarina določena pri 0,42625 evra, za liter dizla pri 0,33000 evra in za liter kurilnega olja pri 0,07875 evra.

Če cen ne bi regulirali, bi bilo treba po oceni ministrstva za liter 95-oktanskega bencina odšteti okoli 1,789 evra, za liter dizla okoli 1,835 evra in za liter kurilnega olja okoli 1,495 evra.

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter omenjenega bencina ter za kurilno olje največ 0,08 evra pri litru.

Cene teh naftnih derivatov na servisih zunaj avtocest in hitrih cest se bodo po navedbah resornega ministrstva tudi v prihodnje izračunavale na sedem dni, in sicer na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu ter gibanju tečaja dolar-evro.

Cene pogonskih goriv na avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci od 20. marca oblikujejo prosto. Po podatkih s spletne strani goriva.si sta ceni 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na Petrolovih prodajnih mestih ob avtocestah trenutno pri 1,836 oz. 1,859 evra za liter, na prodajnih mestih družbe Mol & Ina pa pri 1,783 oz. 1,834 evra za liter.