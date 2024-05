Cena elektrike iz Jeka 2 bo odvisna od podpore države

V nadaljevanju preberite:

Ponudniki še niso dali zavezujočih ponudb, zato so cene projekta in predvidene cene elektrike iz Jeka 2 v Gen energiji ocenili z drugimi podatki. Jedrska elektrarna bi po stalnih cenah in po modelu stroškov ponoči stala 9314 evrov na kilovat moči, kar pri moči elektrarne tisoč megavatov (MW) pomeni 9,3 milijarde evrov, pri moči 1650 MW pa 15,4 milijarde evrov. Stroškovna cena elektrike bi pri tem znašala 44,50 evra na megavatno uro (MWh), pri uravnoteženem strošku kapitala pa 66 evrov. Brez podpore države bi se zahtevani donos povišal, cene pa tudi.

Projekt Jeka 2 je zelo občutljiv za stroške financiarnja in za zahtevan donos, če je slednji previsok, lahko potopi projekt. Zahtevana donosnost šestih odstotkov bi ceno elektrike povišala na 144 evrov, če bi bila ta osemodstotna, kot jo je EDF zahteval od Hinkley Pointa v Veliki Britaniji, pa bi cena presegla 200 evrov na MWh.