Cena zlata danes spet podrla nov rekord

Ljubljana – Negotove razmere v svetovnem gospodarstvu in pomanjkanje zanesljivih naložb še naprej krepijo vrednost zlata, ki je danes v trgovanju na azijskih borzah doseglo novo rekordno vrednost 1984 dolarjev za unčo (31,1 grama) in samo vprašanje časa je, kdaj bo preseglo psihološki mejnik 2000 dolarjev.



Cena zlata se je letos zvišala že za 30 odstotkov, naložbe vanj pa spodbuja tudi relativno šibak dolar, ki plemenito kovino dela bolj dostopno za imetnike evra in drugih glavnih svetovnih valut. Dodatni razlogi za naložbe v zlato kot varno zatočišče so širjenje epidemije covida -19, vse slabši novi gospodarski podatki za razvite države, napetosti med ZDA in Kitajsko ter pričakovana razrahljana denarna politika glavnih svetovnih centralnih bank.



Poleg tega je zlato globalna valuta z bogato zgodovino, njegova cena dolgoročno raste, v prid pa mu gre tudi dejstvo, da po njem zdaj povprašujejo tudi centralne banke.



Po projekcijah investicijske banke Goldman Sachs bi se lahko cena rumene kovine v prihodnjih 12 mesecih povzpela za do 20 odstotkov, na več kot 2300 dolarjev za unčo.