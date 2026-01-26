  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Novice

    Trumpova nepredvidljiva politika ceno zlata pognala v nebo

    Zaradi strahov, da bodo v ZDA znova zaustavili delovanje vlade zaradi Trumpovih političnih odločitev, je cena zlata zjutraj dosegla 5100 dolarjev.
    Nekateri strokovnjaki menijo, da bi cena zlata lahko še narasla. FOTO: Jung Yeon-je/AFP
    Galerija
    Nekateri strokovnjaki menijo, da bi cena zlata lahko še narasla. FOTO: Jung Yeon-je/AFP
    Ma. J.
    26. 1. 2026 | 10:24
    26. 1. 2026 | 10:44
    3:34
    A+A-

    Cena zlata je v ponedeljek zjutraj presegla 5000 dolarjev (4220,40 evra) za 31,1-gramsko unčo. Njegova vrednost se je od inavguracije ameriškega predsednika Donalda Trumpa povišala za skoraj 90 odstotkov, poroča Guardian.

    image_alt
    Grenlandija in vprašanje preživetja Evrope

    Zaradi naraščajočih strahov, da bodo v ZDA znova zaustavili delovanje vlade zaradi Trumpove nepredvidljive politike, je vrednost zlata zjutraj dosegla 5100 dolarjev, nato pa se spustila na 5089 dolarjev. Vse več investitorjev naložbeno varnost išče v plemeniti kovini.

    Cena zlata je nove višave dosegla, ko je Trump Kanadi zagrozil s 100-odstotnimi carinami, če bo ameriška severna soseda sklenila dogovor s Kitajsko. Veliko negotovosti na globalnem trgu so v zadnjih tednih povzročile tudi Trumpove grožnje, da si bo Grenlandijo priključil zlepa ali zgrda.

    Poleg tega se v ZDA spoprijemajo tudi z domačo krizo. Demokratski politiki so zagrozili, da bodo ustavili financiranje ameriškega ministrstva za domovinsko varnost zaradi dejanj agentov ameriške službe za priseljevanje in carino (Ice), ki so v zadnjem mesecu v Minnesoti ubili dva ameriška državljana. To bi pomenilo ponovno zaustavitev delovanja vlade.

    Cena zlata lahko še naraste

    Svetovalec za naložbeno strategijo pri podjetju GSFM Steve Miller je za Guardian povedal, da kaj takega na finančnih trgih v svoji 40-letni karieri še ni videl. »Zlato se je nazadnje tako obnašalo med naftno krizo in inflacijo v poznih sedemdesetih in zgodnjih osemdesetih – to je bilo še pred mojim časom na trgih,« je dejal.

    Pojasnil je še, da se je cena zlata dvignila, saj so ljudje zaskrbljeni, da bo Trumpova administracija sprejela določitve, ki bodo oslabile ameriški dolar. Ameriška centralna banka je namreč stopila v stik s številnimi bankami in preverjala menjalni tečaj med ameriškim dolarjem in padajočim japonskim jenom.

    Trump je Kanadi zagrozil s 100-odstotnimi carinami, hlepi pa tudi po naravnih virih Grenlandije. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters
    Trump je Kanadi zagrozil s 100-odstotnimi carinami, hlepi pa tudi po naravnih virih Grenlandije. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

    »Če Ameriška centralna banka v imenu ameriškega ministrstva za finance preverja valuto, to pomeni le eno: menijo, da je vrednost ameriškega dolarja previsoka,« je še pojasnil Miller, ki je bil nekoč vodja fiksnega prihodka v investicijskem velikanu BlackRock.

    Številni politiki v ZDA so večkrat dejali, da si želijo šibkejšo vrednost dolarja, da bi s tem obudili domačo proizvodnjo. Obenem bi šibkejši dolar oslabil vrednost ključnih ameriških naložb, kot so državne obveznice, kar je še okrepilo privlačnost zlata kot glavne naložbe.

    image_alt
    Ali svet ne verjame več v vsemogočni ameriški dolar?

    Razvrednotenje ameriškega dolarja ima lahko tudi temačen podton. Nekateri opozarjajo na nenadzorovano rast dolga in proračunskih primanjkljajev ZDA, kar bi lahko povzročilo precejšen pretres na svetovnih finančnih trgih, če bi vlagatelji nenadoma izgubili zaupanje v svetovno rezervno valuto.

    Miller sicer meni, da je to malo verjetno. Zlato bo kljub temu še naprej ostalo varna naložba, dokler se dogajanje na globalnih finančnih trgih ne stabilizira, njegova cena pa utegne še narasti.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Svet
    Prostotrgovinski sporazum

    Odmikanje od ZDA: Je mati vseh sporazumov končno pripravljena?

    EU in Indija sta po skoraj osemnajstih letih končno pripravljeni podpisati prostotrgovinski sporazum.
    Zorana Baković 25. 1. 2026 | 19:12
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Grenlandija

    Arktična odpornost: nova vloga slovenske vojske

    Častnika Slovenske vojske bosta sodelovala v mednarodni vojaški vaji. Na Grenlandiji bosta ostala le nekaj dni.
    25. 1. 2026 | 12:50
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Močan veter

    Po mrku v prestolnici Grenlandije

    Kaj je botrovalo izpadu elektrike in interneta kako so se odzvali prebivalci Nukka?
    25. 1. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Slovenski asi brez kolajne, Prevčeva smučka poletela kar sama (VIDEO)

    Velika smola je našim smučarskim skakalcem na 29. svetovnem prvenstvu v poletih v Oberstdorfu preprečila boj za kolajno na ekipni preizkušnji. Zmaga Japonski.
    Miha Šimnovec 25. 1. 2026 | 15:35
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Ajda Smrekar: Amerika me ta trenutek ne privlači niti kot turistko

    Ena najboljših gledaliških igralk mlajše generacije se je pred premiero razgovorila o tremi, ljubezni, vlogi ženske danes ter o sočutju, brez katerega nas ni.
    Agata Rakovec Kurent 25. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Sudan

    Ena najhujših vojn 21. stoletja je popolnoma spregledana

    Polovica sudanskega prebivalstva je povsem odvisna od humanitarne pomoči, te pa je vse manj.
    Boštjan Videmšek 25. 1. 2026 | 19:35
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Robert Kranjec

    Z Robertom Kranjcem o dresih: kako goljufajo in zakaj je zdaj konec igranja

    Z Robertom Kranjcem, ki šiva drese za slovenske skakalce in skakalke, o pravilih, milimetrih, prekratkih nogah, odgovornosti in sekanju ovinkov.
    Grega Kališnik 25. 1. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

    Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
    Promo Delo 26. 1. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

    Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAVA USPEŠNICA

    Krema, ki je popolnoma spremenila vse trende

    Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 13:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fibromialgija: kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

    Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
    Promo Delo 21. 1. 2025 | 10:03
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več

    Več iz teme

    zlatoZDADonald Trumpameriški dolarborzaFederal reserveKitajska

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Wolt

    Woltov vremenski dodatek: stranke plačajo več, dostavljavci brez dodatka

    V Sindikatu Mladi plus redno prejemajo prijave težav, s katerimi se srečujejo Woltovi dostavljavci.
    Andrej Bedek 26. 1. 2026 | 10:36
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Plemenite kovine

    Trumpova nepredvidljiva politika ceno zlata pognala v nebo

    Zaradi strahov, da bodo v ZDA znova zaustavili delovanje vlade zaradi Trumpovih političnih odločitev, je cena zlata zjutraj dosegla 5100 dolarjev.
    26. 1. 2026 | 10:24
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Ivan Damnjanović

    Zakaj veliki projekti zamujajo in zakaj administracija ustvarja napačne spodbude

    Rast porabe energije zaradi umetne inteligence spreminja energetsko sliko in nekateri veliki projekti so nujni, pojasnjuje Ivan Damnjanović.
    Borut Tavčar 26. 1. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Lokalno  |  Primorska in Notranjska
    Cerkljanska laufarija

    Originalni Ta star iz leta 1938 bedi nad razstavo fotografij

    70. obletnica ponovne obuditve laufarije kar kliče po dogodkih, ki postavljajo v ospredje ne le laufarje kot like, pač pa tudi člane društva.
    Anja Intihar 26. 1. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Intervju

    Nuša Merzdovnik: Pogosto se vprašam, zakaj so ravno moje punce brez atija

    Mama treh deklic, ki je pred leti izgubila moža, iskreno o spoprijemanju s težko situacijo.
    Danaja Lorenčič 26. 1. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Ivan Damnjanović

    Zakaj veliki projekti zamujajo in zakaj administracija ustvarja napačne spodbude

    Rast porabe energije zaradi umetne inteligence spreminja energetsko sliko in nekateri veliki projekti so nujni, pojasnjuje Ivan Damnjanović.
    Borut Tavčar 26. 1. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Lokalno  |  Primorska in Notranjska
    Cerkljanska laufarija

    Originalni Ta star iz leta 1938 bedi nad razstavo fotografij

    70. obletnica ponovne obuditve laufarije kar kliče po dogodkih, ki postavljajo v ospredje ne le laufarje kot like, pač pa tudi člane društva.
    Anja Intihar 26. 1. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Intervju

    Nuša Merzdovnik: Pogosto se vprašam, zakaj so ravno moje punce brez atija

    Mama treh deklic, ki je pred leti izgubila moža, iskreno o spoprijemanju s težko situacijo.
    Danaja Lorenčič 26. 1. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Napredek v implantologiji: Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

    Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 10:38
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Napadalci ne vdirajo v sisteme. Vdirajo v navade.

    Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Februarski glasbeni odtis

    9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
    Promo Delo 23. 1. 2026 | 14:15
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

    Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
    Promo Delo 23. 1. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Kariera
    Vredno branja

    JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

    Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 12:41
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo