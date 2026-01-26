Trumpova nepredvidljiva politika ceno zlata pognala v nebo

Cena zlata je v ponedeljek zjutraj presegla 5000 dolarjev (4220,40 evra) za 31,1-gramsko unčo. Njegova vrednost se je od inavguracije ameriškega predsednika Donalda Trumpa povišala za skoraj 90 odstotkov, poroča Guardian.

Zaradi naraščajočih strahov, da bodo v ZDA znova zaustavili delovanje vlade zaradi Trumpove nepredvidljive politike, je vrednost zlata zjutraj dosegla 5100 dolarjev, nato pa se spustila na 5089 dolarjev. Vse več investitorjev naložbeno varnost išče v plemeniti kovini.

Cena zlata je nove višave dosegla, ko je Trump Kanadi zagrozil s 100-odstotnimi carinami, če bo ameriška severna soseda sklenila dogovor s Kitajsko. Veliko negotovosti na globalnem trgu so v zadnjih tednih povzročile tudi Trumpove grožnje, da si bo Grenlandijo priključil zlepa ali zgrda.

Poleg tega se v ZDA spoprijemajo tudi z domačo krizo. Demokratski politiki so zagrozili, da bodo ustavili financiranje ameriškega ministrstva za domovinsko varnost zaradi dejanj agentov ameriške službe za priseljevanje in carino (Ice), ki so v zadnjem mesecu v Minnesoti ubili dva ameriška državljana. To bi pomenilo ponovno zaustavitev delovanja vlade.

Cena zlata lahko še naraste

Svetovalec za naložbeno strategijo pri podjetju GSFM Steve Miller je za Guardian povedal, da kaj takega na finančnih trgih v svoji 40-letni karieri še ni videl. »Zlato se je nazadnje tako obnašalo med naftno krizo in inflacijo v poznih sedemdesetih in zgodnjih osemdesetih – to je bilo še pred mojim časom na trgih,« je dejal.

Pojasnil je še, da se je cena zlata dvignila, saj so ljudje zaskrbljeni, da bo Trumpova administracija sprejela določitve, ki bodo oslabile ameriški dolar. Ameriška centralna banka je namreč stopila v stik s številnimi bankami in preverjala menjalni tečaj med ameriškim dolarjem in padajočim japonskim jenom.

Trump je Kanadi zagrozil s 100-odstotnimi carinami, hlepi pa tudi po naravnih virih Grenlandije. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

»Če Ameriška centralna banka v imenu ameriškega ministrstva za finance preverja valuto, to pomeni le eno: menijo, da je vrednost ameriškega dolarja previsoka,« je še pojasnil Miller, ki je bil nekoč vodja fiksnega prihodka v investicijskem velikanu BlackRock.

Številni politiki v ZDA so večkrat dejali, da si želijo šibkejšo vrednost dolarja, da bi s tem obudili domačo proizvodnjo. Obenem bi šibkejši dolar oslabil vrednost ključnih ameriških naložb, kot so državne obveznice, kar je še okrepilo privlačnost zlata kot glavne naložbe.

Razvrednotenje ameriškega dolarja ima lahko tudi temačen podton. Nekateri opozarjajo na nenadzorovano rast dolga in proračunskih primanjkljajev ZDA, kar bi lahko povzročilo precejšen pretres na svetovnih finančnih trgih, če bi vlagatelji nenadoma izgubili zaupanje v svetovno rezervno valuto.

Miller sicer meni, da je to malo verjetno. Zlato bo kljub temu še naprej ostalo varna naložba, dokler se dogajanje na globalnih finančnih trgih ne stabilizira, njegova cena pa utegne še narasti.