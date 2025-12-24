  • Delo mediji d.o.o.
    Novice

    Cena zlata spet do neverjetnega rekorda

    Od začetka letošnjega leta se je zlato podražilo za več kot 70 odstotkov.
    Analitiki rast pripisujejo predvsem vse trdnejšemu prepričanju vlagateljev, da bo ameriška centralna banka prihodnje leto nadaljevala zniževanje ključne obrestne mere. FOTO: AFP
    Analitiki rast pripisujejo predvsem vse trdnejšemu prepričanju vlagateljev, da bo ameriška centralna banka prihodnje leto nadaljevala zniževanje ključne obrestne mere. FOTO: AFP
    R. I., STA
    24. 12. 2025 | 08:45
    24. 12. 2025 | 09:30
    3:18
    Cena zlata je danes zgodaj zjutraj po srednjeevropskem času prvič v zgodovini presegla 4500 dolarjev (3737,50 evra) za 31,1-gramsko unčo. Analitiki rast pripisujejo predvsem vse trdnejšemu prepričanju vlagateljev, da bo ameriška centralna banka prihodnje leto nadaljevala zniževanje ključne obrestne mere, ter napetostim med ZDA in Venezuelo.

    Cena te plemenite kovine je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP segla vse do 4519,78 dolarja (3753,97 evra), preden se je nekoliko znižala. Od začetka letošnjega leta se je zlato podražilo za več kot 70 odstotkov.

    Odbor za odprti trg ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) je pred kratkim skladno s pričakovanji tretjič zapored znižal ključno obrestno mero, po kateri si banke med seboj posojajo denar. Znižal jo je za 0,25 odstotne točke na razpon od 3,50 do 3,75 odstotka.

    image_alt
    Rast najšibkejša po covidu: ali je slovensko gospodarstvo pripravljeno?

    Takoj po znižanju se je med vlagatelji razširil pesimizem, da bo Fed pri zniževanju obresti zdaj pritisnil na zavoro. Vendar pa so prejšnji teden objavljeni podatki, ki kažejo na še naprej zaostrene razmere na ameriškem trgu dela in upočasnjevanje inflacije, med vlagatelji znova okrepili prepričanje, da bo prihodnje leto vendarle sledilo več rezov v ključno obrestno mero.

    Medtem naraščajo napetosti med ZDA in Venezuelo. Washington obtožuje Caracas podpore trgovcem z mamili, ki prepovedane droge tihotapijo v ZDA. Vlada predsednika Donalda Trumpa je zato septembra začela izvajati napade na plovila domnevnih tihotapcev v Karibih in vzhodnem Pacifiku, v katerih je življenje izgubilo že več kot sto ljudi. Ameriške sile so zasegle tudi več venezuelskih naftnih tankerjev.

    image_alt
    Skeptiki zvenijo pametno, optimisti obogatijo

    Nekateri se pri tem bojijo morebitnega izbruha obsežnejšega oboroženega konflikta med državama, vsakršni tovrstni strahovi pa lahko povečajo povpraševanje po zlatu kot varnejši naložbi v kriznih razmerah.

    Stanje na borzah

    Dow Jones je pridobil 227,79 točke, S&P 500 43,99 točke, Nasdaq pa 121,21 točke. Paramountove delnice so se povečale, potem ko je Larry Ellison zagotovil osebno jamstvo za financiranje nakupa Warner Bros. Discovery.

    Investitorji pričakujejo rahlo trgovanje zaradi praznikov, analitiki pa ocenjujejo, da je preteklo dno tehnoloških delnic zdaj preseglo in se trgi približujejo močnemu obdobju »Santa Claus rallyja«.

    Cene surovin so poskočile: zlato je doseglo 4434 dolarjev za unčo, srebro 68,40 dolarja, nafta brent 62,07 dolarja in WTI 58,01 dolarja.

    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Goldberger in Freund pri Domnu opazila pomembno spremembo

    Domen Prevc tudi za poznavalce glavni favorit bližnje 74. novoletne turneje v smučarskih skokih. Avstrijski del bo pričakal z rumeno majico.
    Miha Šimnovec 22. 12. 2025 | 20:00
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevcu ukradel rekord in presenetil z odgovorom

    Mladi avstrijski smučarski skakalec Stephan Embacher ni bil povsem zadovoljen s seboj v Engelbergu.
    Miha Šimnovec 22. 12. 2025 | 11:42
    Novice  |  Slovenija
    Nacionalni stanovanjski program

    Dajatve tudi na prazna stanovanja

    V javno obravnavo gre nov dokument, o različnih ukrepih bo potekala razprava.
    Nejc Gole 23. 12. 2025 | 16:04
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Izraelski analitik: Ubili smo tisoče otrok in ustvarili tisoče in tisoče sirot

    Nekdanji častnik Jehuda Šaul o slabostih Trumpovega mirovnega načrta in razlogih, zakaj groze v Gazi še zdaleč ni konec.
    Boštjan Videmšek 22. 12. 2025 | 19:20
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznično

    Božični dan v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

    Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 08:59
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    December je čas za maratone serij in velike športne večere

    SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:19
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Družbena odgovornost

    Podjetja z donacijami podpirajo lokalno okolje

    Investicije v projekte, ki pripomorejo k trajnostnemu razvoju in izboljšanju kakovosti življenja.
    Milka Bizovičar 18. 12. 2025 | 06:00
    zlatoobrestne mereFederal reserve

    Novice  |  Slovenija
    Vreme

    Napoved meteorologov: sneženje se šele dobro začenja

    Sneženje se je najprej začelo v višjih predelih, sedaj pa je doseglo tudi nižine.
    24. 12. 2025 | 09:56
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Eksplozija bombe v Moskvi zahtevala tri življenja

    Najnovejša različica načrta za končanje ruske invazije predvideva zamrznitev frontne črte in začetek pogovorov o demilitariziranih območjih.
    24. 12. 2025 | 09:44
    Novice  |  Svet
    Zdravstvo

    Revolucija za bolnike z debelostjo: tableta prinaša enake učinke kot injekcije

    Tablete delujejo kot pogosto uporabljena injekcijska zdravila, ki posnemajo naravni hormon, ki nadzoruje apetit in občutek polnosti.
    24. 12. 2025 | 09:22
    Šport  |  Nogomet
    Odlična okrepitev

    Prišla je prva milijarderka, krivec pa tudi odlični slovenski reprezentant

    Slavna Martha Stewart se je pridružila znanim osebnostim v lastniški strukturi valižanskega kluba, za katerega gole zabija Konjičan Žan Vipotnik.
    24. 12. 2025 | 09:16
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Glasbenik

    Gregor Ravnik: Najlepši prazniki so tisti, ki jih preživimo skupaj

    Glasbenik razkriva, zakaj je december zanj eden najlepših mesecev v letu.
    Melita Meršol 24. 12. 2025 | 09:10
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Novi vlaki in številne investicije Slovenskih železnic

    Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nova vozna sredstva v potniškem in tovornem prometu in nagrade za trajnost.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:41
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVETI

    Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

    Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
    Odprta kuhinja 23. 12. 2025 | 09:07
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 11:35
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski junak trajnosti 2025 prihaja s Pohorja

    Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:16
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Kje v Sloveniji gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAJLEPŠE HIŠE

    Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

    Razmišljate o gradnji hiše? Spoznajte deset montažnih hiš Lumar.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:22
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Katera je zdaj cenovno ugodna izbira za ogrevanje?

    V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 14:06
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj, vožnja je udobna in tiha«

    Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 14:40
    Magazin  |  Zanimivosti
    HEMOROIDI

    Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

    Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 10:46
    Magazin  |  Zanimivosti
    OGREVANJE

    Več toplote in še več prihrankov: brez poseganja v zasnovo doma

    Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 14:45
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
