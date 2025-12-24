Cena zlata spet do neverjetnega rekorda

Cena zlata je danes zgodaj zjutraj po srednjeevropskem času prvič v zgodovini presegla 4500 dolarjev (3737,50 evra) za 31,1-gramsko unčo. Analitiki rast pripisujejo predvsem vse trdnejšemu prepričanju vlagateljev, da bo ameriška centralna banka prihodnje leto nadaljevala zniževanje ključne obrestne mere, ter napetostim med ZDA in Venezuelo.

Cena te plemenite kovine je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP segla vse do 4519,78 dolarja (3753,97 evra), preden se je nekoliko znižala. Od začetka letošnjega leta se je zlato podražilo za več kot 70 odstotkov.

Odbor za odprti trg ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) je pred kratkim skladno s pričakovanji tretjič zapored znižal ključno obrestno mero, po kateri si banke med seboj posojajo denar. Znižal jo je za 0,25 odstotne točke na razpon od 3,50 do 3,75 odstotka.

Takoj po znižanju se je med vlagatelji razširil pesimizem, da bo Fed pri zniževanju obresti zdaj pritisnil na zavoro. Vendar pa so prejšnji teden objavljeni podatki, ki kažejo na še naprej zaostrene razmere na ameriškem trgu dela in upočasnjevanje inflacije, med vlagatelji znova okrepili prepričanje, da bo prihodnje leto vendarle sledilo več rezov v ključno obrestno mero.

Medtem naraščajo napetosti med ZDA in Venezuelo. Washington obtožuje Caracas podpore trgovcem z mamili, ki prepovedane droge tihotapijo v ZDA. Vlada predsednika Donalda Trumpa je zato septembra začela izvajati napade na plovila domnevnih tihotapcev v Karibih in vzhodnem Pacifiku, v katerih je življenje izgubilo že več kot sto ljudi. Ameriške sile so zasegle tudi več venezuelskih naftnih tankerjev.

Nekateri se pri tem bojijo morebitnega izbruha obsežnejšega oboroženega konflikta med državama, vsakršni tovrstni strahovi pa lahko povečajo povpraševanje po zlatu kot varnejši naložbi v kriznih razmerah.

Stanje na borzah

Dow Jones je pridobil 227,79 točke, S&P 500 43,99 točke, Nasdaq pa 121,21 točke. Paramountove delnice so se povečale, potem ko je Larry Ellison zagotovil osebno jamstvo za financiranje nakupa Warner Bros. Discovery.

Investitorji pričakujejo rahlo trgovanje zaradi praznikov, analitiki pa ocenjujejo, da je preteklo dno tehnoloških delnic zdaj preseglo in se trgi približujejo močnemu obdobju »Santa Claus rallyja«.

Cene surovin so poskočile: zlato je doseglo 4434 dolarjev za unčo, srebro 68,40 dolarja, nafta brent 62,07 dolarja in WTI 58,01 dolarja.