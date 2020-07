FOTO:Slovenci pokupili večino hrvaških vikendov

Ljubljana – Cene nepremičnin v hrvaški Istri in Kvarnerju se zaradi koronske krize za zdaj niso spremenile, bi pa se to lahko zgodilo jeseni in čez zimo, odvisno od prihodnjih razmer, izluščimo iz pogovorov s hrvaškimi nepremičninskimi agenti. Ti dodajajo, da se posli niso ustavili, je pa vsekakor občutiti motnje na trgu saj seznami držav – zeleni, rumeni in rdeči – vnašajo nelagodje.Slovenski državljani so od leta 2013 na Hrvaškem, ko je ta vstopila v EU, kupili 9439 nepremičnin, kažejo podatki tamkajšnje davčne uprave. Slovencem pri nakupih v zadnjih sedmih letih sledijo nemški državljani. Večinoma gre za ...