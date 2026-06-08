Cene bencina dol, cene dizla in kurilnega olja gor

Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo od jutri, 9. junija, do vključno ponedeljka 15. junija, znašale 1,592 evra za liter bencina, 1,685 evra za liter dizelskega goriva in 1,312 evra za liter kurilnega olja.

Za liter NMB 95 bo, ob trošarini, ki je določena na 0,42625 evra/liter na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest treba plačati 1,592 evra (cena pred spremembo 1,603 evra na liter), pri 50 litrih to znese 79,60 evra. »Če ne bi regulirali cen NMB 95, bi bilo po naših ocenah za liter NMB 95 treba odšteti približno 1,672 evra,« sporočajo iz ministrstva za infrastrukturo in energijo (Mzie).

Liter dizla bo, ob trošarini, ki je določena na 0,33000 evra/liter, na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest v novem obdobju znašal 1,685 evra (cena pred spremembo 1,647 evra na liter), kar pri 50-ih litrih znese 84,25 evra.

Za liter kurilnega olja bo, ob trošarini, ki je določena na 0,07875 evra/liter, v naslednjem obdobju treba plačati 1,312 evra (cena kurilnega olja pred spremembo 1,270 evra na liter). Pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1312 evrov (brez prevoza).

Marže trgovcev so, v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

Cene naftnih derivatov bodo tudi v prihodnje izračunavali na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (vir: angleško PLATT'S European Marketscan) in gibanju tečaja ameriški dolar - evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 7-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Za naftne derivate se štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo brez dodatkov in kurilno olje.