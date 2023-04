Cene delnic primerljive s konkurenco v regiji

V nadaljevanju preberite:

Letošnje leto je za vlagatelje na ljubljanski borzi, vsaj za zdaj, precej manj stresno kot lansko. Osrednji borzni indeks je letos pridobil skoraj petino vrednosti in kljub poslovnim težavam, ki so zagrenile lansko leto, je borznim družbam uspelo ohraniti privlačno dividendno politiko. So delnice na ljubljanski borzi poceni ali drage v primerjavi s podobnimi družbami v regiji?