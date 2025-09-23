Cene elektrike so stabilne, pri omrežnini več tveganj

V nadaljevanju preberite:

Slovenija je pri elektriki uvozno odvisna kar 77 odstotkov ur, čeprav je poraba od leta 2019 padla za 17 odstotkov, z upoštevanjem samopreskrbnih sončnih elektrarn pa za 11 odstotkov, je povedal direktor Elesa Aleksander Mervar. To pomeni manj zavezancev za omrežnino, ki je glavni vir za posodobitev omrežja in se bo morala zvišati. »Kriza visokih cen elektrike je mimo,« pa pravi Sebastijan Roudi iz Energetske zbornice Slovenije.

Teoretično ima Slovenija dovolj zmogljivosti, da bi bila samopreskrbna z elektriko, vendar sta tako Termoelektrarna Brestanica kot Termoelektrarna Šoštanj stroškovno nekonkurenčni.