Cene energentov vse višje, rast v evrskem območju pod pritiskom

Svet Evropske centralne banke (ECB) je po pričakovanjih osrednje obrestne mere za evrsko območje vnovič pustil nespremenjene. Zaradi učinkov vojne na Bližnjem vzhodu poudarjajo, da so se tveganja, da bo inflacija višja in gospodarska rast nižja, povečala. Posledice vojne bodo tako odvisne od intenzivnosti in trajanja šoka.

Depozitna obrestna mera, ki je referenčna za evrsko denarno politiko, ostaja pri dveh odstotkih, obrestni meri za operacije glavnega refinanciranja in odprto ponudbo mejnega posojila pa pri 2,15 oziroma 2,40 odstotka. Na tej ravni so od junija lani.

Vojna na Bližnjem vzhodu je povzročila strmo zvišanje cen energentov, kar dviga inflacijo in slabša gospodarsko klimo, je v izjavi po koncu dvodnevnega zasedanja zapisal osrednji organ evrske denarne politike.

Posledice vojne za srednjeročno inflacijo in gospodarsko dejavnost bodo po njegovih navedbah odvisne od intenzivnosti in trajanja energetskega cenovnega šoka ter od velikosti njegovih posrednih in sekundarnih učinkov.

Kako dolgo bo trajala vojna, ne ve nihče

»Dlje ko bo vojna trajala in dlje ko bodo cene energentov visoke, večji bo verjeten vpliv na širšo inflacijo in gospodarstvo,« je navedel svet ECB.

Kljub povečanim tveganjem svet ocenjuje, da ostaja v dobrem položaju, da prebrodi sedanjo negotovost.

Evrsko območje je v času skokovitega naraščanja cen energentov po ameriško-izraelskem napadu na Iran namreč vstopilo z inflacijo, ki je bila na ravni okoli dveodstotnega srednjeročnega cilja ECB, gospodarstvo pa se je v zadnjih četrtletjih pokazalo za odporno.

Dolgoročnejša inflacijska pričakovanja po navedbah sveta ostajajo trdno zasidrana, čeprav so se pričakovanja glede inflacije na kratek rok precej povečala.

Svet ECB je v tem kontekstu odločen z denarno politiko zagotavljati, da se bo inflacija v srednjeročnem obdobju stabilizirala na dveodstotni ravni. V svetu ostajajo pri dikciji, da bodo natančno spremljali razmere ter se o ustrezni naravnanosti denarne politike odločali na vsaki seji posebej na podlagi tekočih podatkov in ocene inflacijskih obetov ter s temi povezanih tveganj.