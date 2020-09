Cene goriv bodo še lahko ostale zaokrožene

V torek se izteče dvotedensko obdobje, ko se v skladu z uredbo določajo nove najvišje cene pogonskih goriv. Če bo ministrstvo za finance še naprej ohranjalo nespremenjene cene na črpalkah, tokrat ne bo imelo težav.Najvišje dovoljene cene 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva so že vse od 7. aprila en evro. Na srečo ministrstva so se razmere na blagovnih borzah v drugem pollet­ju umirile, tako da so prilagoditve trošarin zadnja dva meseca razmeroma majhne.Sodeč po znižanju cen surove nafte prejšnji teden, ministrstvo za finance tudi tokrat ne bi smelo imeti pretežkega dela z ohranitvijo najvišjih dovoljenih cen. Cene ...