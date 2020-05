Cene goriv ostajajo nespremenjene

Nadzorovane cene pogonskih goriv bodo še dva tedna ostale nespremenjene.Vlada je z zvišanjem trošarin preprečila pocenitev. Za bencine se trošarina zviša iz 0,50218 evrov na liter na 0,51421 evrov na liter. To je 2,4 odstotno povečanje trošarin na bencine.Trošarine za dizelsko gorivo pa se bodo zvišale kar za 12 odstotkov in sicer iz 0,41879 evrov na liter na 0,46703 evrov na liter oziroma za 0,04824 evrov na liter.To je že drugo zvišanje trošarin na bencin in tretje zaporedno zvišanje trošarin na dizelsko gorivo od izbruha epidemije.Spomnimo, v Sloveniji se v skladu z uredbo najvišje dovoljene cene 95 -oktanskega bencina in ...