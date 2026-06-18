Hormuška ožina se odpira, kako se bo to poznalo pri cenah na črpalkah?

Podpis sporazuma je znižal borzne cene surove nafte, a zaradi vrste nejasnosti tudi borzne indekse.

Po podpisu težko pričakovanega mirovnega sporazuma med ZDA in Iranom je nafta brent zdrsnila pod 80 dolarjev za sod in je še približno desetino dražja kot pred začetkom spopada. Znižanje cen surove nafte bo verjetno postopoma prineslo tudi nižje cene pogonskih goriv na slovenskih in evropskih bencinskih črpalkah, čeprav bo ta proces prilagajanja verjetno trajal do pozne jeseni. Cene pogonskih goriv na evropskih bencinskih črpalkah se postopoma nižajo že približno mesec dni. Ta mesec so se znižale za okoli pet odstotkov, vendar pa so še več kot desetino višje kot pred ameriško-izraelskim napadom na Iran. K temu je treba dodati, da je veliko evropskih držav, tudi Slovenija, ob skoku cen znižala ali odpravila davčne obremenitve. Tudi te dajatve se bodo ob umiritvi razmer postopoma vračale ...