FOTO:Cene nafte med lakoto po denarju in posledicami epidemije

Cene nafte so septembra opazno zdrsnile, razlog pa je predvsem strah, da bo povpraševanje po epidemiji naraščalo počasneje od napovedi. A potem ko je delež bencinskih in dizelskih motorjev v Nemčiji upadel pod 75 odstotkov, je vse bolj jasno, da se dogajajo velike spremembe v prometu. To prinaša vrsto izzivov, ki bi se jih morala zavedati tudi Slovenija. Ob vseh špekulacijah in analizah je glavni razlog za zdrs cen povsem klasičen tržni. Članice Opeca lahko skladno z dogovorjenimi kvotami s septembrom nekoliko povečajo črpanje, hkrati pa je Kitajska zmanjšala uvoz.Kljub temu pa se na blagovnih borzah zapleta. Poletni val ...