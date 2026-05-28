Cene nafte ta mesec nekoliko navzdol, a negotovost raste

Posledice trimesečnega zaprtja Hormuške ožine bi lahko čutili še prihodnja tri leta.

Rast cene pogonskih goriv v Evropi se je ta mesec pretežno ustavila, predvsem dizelsko gorivo se je v nekaterih državah celo nekoliko pocenilo. Tudi cena nafte se je v drugi polovici maja znižala. Toda vse cene so precej višje kot na začetku spopadov in tudi po odprtju Hormuške ožine je mogoče pričakovati daljše obdobje negotovih razmer in občasnih logističnih težav. V ZDA so se cene bencina ta mesec zvišale za približno štiri odstotke, cene dizelskega goriva pa za slaba dva odstotka. Podobno kot v Evropi so se cene v drugi polovici meseca nekoliko znižale. Toda vse to pomeni, da so cene pogonskih goriv v Evropi okoli petino višje kot pred izbruhom vojne, pri čemer je veliko držav za ublažitev draginje znižalo dajatve. V ZDA so se cene pogonskih goriv zvišale za skoraj 50 ...