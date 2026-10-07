Svetu grozi velikanski primanjkljaj utekočinjenega zemeljskega plina

Pred štirimi leti si je Evropa mrzlično prizadevala nadomestiti 40 odstotkov uvoza plina, potem ko je bila zaradi vojne v Ukrajini odrezana od ruskih plinovodov. Obrnila se je na Katar, takrat največjega proizvajalca utekočinjenega zemeljskega plina (UZP) na svetu. »Zanesljivi smo že več kot 26 let,« se je takrat v svoji razkošni pisarni pobahal katarski minister za energijo Sad al Kabi. »Še nikoli nismo zamudili z dobavo.« Če bi Katar znova črpal s polno zmogljivostjo in bi se uresničili vsi načrtovani projekti, bi nastalo neskladje med ponudbo in povpraševanjem v višini od 55 do 75 milijonov ton. Danes ta bahavost zveni prazno. Marca, ko je Iran po napadu Amerike in Izraela zaprl Hormuško ožino, je Katar razglasil višjo silo in kupcem sporočil, da ne more izpolniti svojih pogodbenih ...