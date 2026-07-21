Zakaj so cene goriv blizu rekordov, če skok cen surove nafte še ni tako velik?

Konec premirja med ZDA in Iranom ima na cene pogonskih goriv v Sloveniji enak vpliv kot začetek vojne. Regulirana cena 95-oktanskega bencina se je opolnoči zvišala za skoraj štiri odstotke, dizelsko gorivo pa se je podražilo za skoraj osem odstotkov. Cene na črpalkah se tako hitro približujejo najvišjim letošnjim. V dveh tednih se je bencin podražil za skoraj šest odstotkov, dizelsko gorivo pa za več kot 13 odstotkov. Ob napadu ZDA in Izraela na Iran marca letos so se cene oblikovale še vsaka dva tedna in prva podražitev še ni pokazala dejanskega učinka. Ob drugi uskladitvi, pred katero je naval kupcev sprožil tudi splošno pomanjkanje pogonskih goriv, pa se je bencin podražil za osem odstotkov, dizelsko gorivo pa za več kot desetino. Cene na slovenskih bencinskih črpalkah se prilagajajo ...