Cene rabljenih stanovanj v Ljubljani po dveh letih rasti nespremenjene

Cene stanovanjskih nepremičnin so se v zadnjem lanskem četrtletju zvišale za odstotek, kar kaže na umirjanje rasti cen. Nove stanovanjske nepremičnine so se na četrtletni ravni pocenile za 2,3 odstotka, rabljene pa podražile za 1,3 odstotka. »Cene rabljenih stanovanj v Ljubljani so po dveh letih rasti ostale nespremenjene,« je sporočil državni statistični urad.

Dvig cen stanovanjskih nepremičnin na letni ravni pa je bil najvišji v zadnjih letih, in sicer je bila letna rast cen 11,3-odstotna, kar je največ po letu 2021, ko so statistiki zaznali največje zvišanje cen v zadnjih nekaj letih (15,8 odstotka).

Najizraziteje so se zvišale cene rabljenih stanovanj in družinskih hiš (za okoli 12 odstotkov), nova stanovanja so se podražila za 5,7 odstotka, nove družinske hiše pa za 2,4 odstotka.

Tudi na četrtletni ravni so se cene stanovanjskih nepremičnin zvišale. Cene rabljenih nepremičnin rastejo že tri leta zapored. V zadnjem četrtletju so se cene rabljenih stanovanj zvišale za 1,9 odstotka, cene rabljenih družinskih hiš pa za 0,2 odstotka.

Rabljena stanovanja so se najizraziteje podražila v Mariboru (za 2,7 odstotka), sledile so podražitve v preostali Sloveniji (za 2,5 odstotka). Cene rabljenih stanovanj v Ljubljani pa so po dveh letih rasti ostale nespremenjene.

Cene novih družinskih hiš so se na drugi strani znižale za 16 odstotkov, medtem ko so se cene novih stanovanj zvišale za 1,1 odstotka.

Število poslov pada

Skupna vrednost vseh prodanih stanovanjskih nepremičnin je v 2022 znašala okrog 1,6 milijarde evrov, podobno kot leto prej. Skupno je bilo prodanih 12.509 stanovanjskih nepremičnin oziroma za približno desetino manj kot v 2021.

Na četrtletni ravni je skupna vrednost vseh prodanih stanovanjskih nepremičnin znašala 361 milijonov evrov, kar je bilo za približno šest odstotkov manj kot četrtletje prej in za petino manj kot v zadnjem četrtletju.

Skupno število prodanih stanovanjskih nepremičnin je znašalo 2717; to je bilo za približno desetino manj kot četrtletje prej in za približno četrtino manj kot v istem četrtletju 2021.

Kako bo letos?

Direktor nepremičninske družbe Reitenburg Matej Sodin je ocenil, da bo letos rast cen stanovanjskih nepremičnin tako visoka kot še nikoli doslej: »Transakcij nad milijon evrov za stanovanjsko nepremičnino bo letos več kot sto, medtem ko jih je bilo lani med 12 in 15, predlanskim pa manj kot deset.« Letos bo namreč kupcem predano veliko stanovanj v več novih projektih, ko so Šumi, Schellenburg in Bellevue. »Ob visoki inflaciji, ki manjša vrednost depozitov, močnih nihanjih na delniških trgih in drugih negotovostih je investicija v nepremičnino namreč najbolj varna oblika varčevanja,« je dodal.