Rabljena stanovanja v Ljubljani stanejo že skoraj toliko kot nova

Vrednosti stanovanjskih nepremičnin se povečujejo tudi v začetku tega leta, saj kupci za posamezno stanovanje čakajo v vrsti.

Cene stanovanjskih nepremičnin se povečujejo tudi v začetku tega leta. V prvih treh mesecih leta so se na četrtletni ravni povišale za tri odstotke, na medletni ravni pa za 9,3 odstotka. Cene rabljenih stanovanj v Ljubljani so se že močno približale cenam novogradenj, ugotavlja nepremičninski strokovnjak, ki v prihodnjih treh letih ne vidi opaznega povečanja ponudbe. »Povpraševanje po stanovanjih je še vedno veliko in daleč presega ponudbo. Prodajalci imajo za posamezno stanovanje v vrsti več kupcev. Logična posledica je rast cen,« je komentiral direktor nepremičninske agencije Metropolitana Zoran Madon. Rabljene stanovanjske nepremičnine so se v prvem trimesečju letos na četrtletni ravni podražile za 2,3 odstotka, in sicer rabljena stanovanja za 3,2 odstotka in rabljene družinske hiše ...