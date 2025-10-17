Cene stanovanj so najbolj zrasle v okolici Ljubljane, v Mariboru in Kranju

Na slovenskem nepremičninskem trgu se je v letošnjem prvem polletju zgodil obrat trenda upadanja prometa s stanovanjskimi nepremičninami in zemljišči za njihovo gradnjo, trend rasti njihovih cen pa se je nadaljeval, je v polletnem poročilu 2025 o stanju trga nepremičnin napisala geodetska uprava (Gurs).

Na ravni države se je v primerjavi z drugim polletjem 2024 število sklenjenih transakcij za stanovanja v večstanovanjskih stavbah povečalo za kar 30 odstotkov, za stanovanjske hiše pa za 20 odstotkov. Nekaj manj kot za hiše se je število sklenjenih transakcij povečalo tudi pri zazidljivih zemljiščih.

»Tako izrazito povečanje, po treh letih stalnega upadanja števila transakcij, je bilo nekoliko nepričakovano. Očitno je to posledica povečanega plačilno sposobnega povpraševanja po stanovanjskih nepremičninah, na katero je vplival predvsem občuten padec fiksnih obrestnih mer za stanovanjske kredite, ki smo mu bili priča od polovice prejšnjega leta naprej. Deloma sta vplivali tudi visoka stopnja zaposlenosti in realna rast plač. Šele realizirano število transakcij v drugi polovici letošnjega leta bo pokazalo, ali je bilo v lanskem letu doseženo dno prometa z nepremičninami ali pa je šlo le za začasno oživitev nepremičninskega trga,« pojasnjuje Gurs.

Rast cen poganja presežno povpraševanje

Cene stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji so po prvi polovici leta 2023, ko je že kazalo, da se njihova rast zaustavlja, zadnji dve leti rasle razmeroma enakomerno, za tri do pet odstotkov na polletje. Tako so cene stanovanjskih nepremičnin in zemljišč za njihovo gradnjo v prvi polovici letošnjega leta skoraj povsod po državi ponovno dosegle rekordne vrednosti. Srednja cena rabljenega stanovanja v večstanovanjskih stavbah je tako na ravni države prvič prebila mejo 3000 evrov za kvadratni meter, v Ljubljani, kjer je najvišja, pa je dosegla že skoraj 4900 evrov za kvadratni meter. V Ljubljani je bila sicer rast cen stanovanj v prvi polovici letošnjega leta povprečna, zrasle so za pet odstotkov, tako kot v Celju. Najvišja je bila rast cen stanovanj v okoliških naseljih Ljubljane, v Mariboru in Kranju, kjer je bila okoli desetodstotna. Na pretežno ruralnih območjih države pa je bila rast cen stanovanj podpovprečna.

Rast cen še vedno poganja presežno povpraševanje, ki vztraja tudi zaradi še vedno nezadostne ponudbe stanovanj, ki je posledica pomanjkanja primernih zazidljivih zemljišč v največjih mestih in dolgotrajnih postopkov za pridobitev gradbenih dovoljenj za gradnjo večjih stanovanjskih projektov. Dodatni pritisk na cene nepremičnin pa ustvarja tudi stalna rast gradbenih stroškov.

»Večjih sprememb trendov cen stanovanjskih nepremičnin in zemljišč za njihovo gradnjo na slovenskem nepremičninskem trgu tudi v bodoče ni pričakovati,« konča Gurs.