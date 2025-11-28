Cene življenjskih potrebščin novembra v povprečju nespremenjene

Cene življenjskih potrebščin so se novembra na letni ravni zvišale za 2,3 odstotka, v primerjavi z oktobrom pa so v povprečju ostale nespremenjene. To je že četrti zaporedni mesec, ko so cene življenjskih potrebščin v povprečju ostale nespremenjene ali so se nekoliko znižale.

Tudi letna stopnja inflacije se je s tem nekoliko znižala in je najnižja od sredine leta. Še prejšnji mesec je znašala 3,1 odstotka, kar je bila največja rast po lanskem marcu.

K letni inflaciji je največ, 0,9 odstotne točke, prispevala podražitev hrane in brezalkoholnih pijač, ki se je podražila za pet odstotkov. Z 0,5 odstotne točke so sledile višje cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo. Cene izdelkov v teh skupinah so se zvišale za štiri odstotke. Po 0,3 odstotne točke sta dodali podražitvi v skupini zdravstvo, kjer so se izdelki in storitve podražili za 5,1 odstotka, ter v restavracijah in hotelih, kjer so cene medletno višje za 4,1 odstotka, pojasnjujejo v Statističnem uradu Slovenije.

Cene storitev so bile v povprečju za 2,7 odstotka višje kot v lanskem novembru, cene blaga pa za 2,1 odstotka. Blago dnevne porabe se je podražilo za 3,2 odstotka, cene poltrajnega blaga so v povprečju ostale nespremenjene, trajno blago pa se je medletno celo pocenilo za 0,1 odstotka.

November v povprečju brez podražitev

V primerjavi z oktobrom so cene življenjskih potrebščin novembra v povprečju ostale enake. Na strani podražitev so 0,4 odstotne točke prispevale višje cene električne energije, plina in drugih goriv, na kar je najbolj vplivala podražitev električne energije za 10,7 odstotka. Poleg tega so 0,1 odstotne točke dodale višje cene oblačil, ki so se podražile za 1,9 odstotka.

Na strani pocenitev so 0,2 odstotne točke prispevale nižje cene hrane, ki se je pocenila za 0,9 odstotka. Vsaka po 0,1 odstotne točke pa so dodale še pocenitve prevoznih storitev za 6,1 odstotka, nastanitvenih storitev za 5,7 odstotka in počitniških paketov za 2,7 odstotka.