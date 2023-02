Cenejša dizel in plinsko olje, cena bencina ostaja enaka

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela spremembo uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo, s katero spreminja trošarino za neosvinčeni bencin, plinsko olje za pogon (dizel) in plinsko olje za ogrevanje (ekstra lahko kurilno olje - KOEL).

Višino trošarine na omenjene energente je vlada prilagodila tako, da se bosta končni maloprodajni ceni za plinsko olje za pogon (dizel) in plinsko olje za ogrevanje (ekstra lahko kurilno olje - KOEL) znižali, končna maloprodajna cena neosvinčenega bencina pa se za potrošnike ne bo spremenila. Trošarina za neosvinčeni bencin se z 0,359 evra na liter spreminja na 0,379 evra na liter, za plinsko olje za pogon (dizel) z 0,33 evra na liter na 0,386 evra na liter in za KOEL z 0,07875 evra na liter na 0,116 evra na liter.

»Vlada razmere na trgu naftnih derivatov budno spremlja in višino trošarin prilagaja tako, da ohranja dostopnost maloprodajnih cen, hkrati pa si v luči javno finančne vzdržnosti prizadeva za postopno normalizacijo prilivov v državni proračun. Pri slednjem je namreč pomembno, da se na srednji rok in postopno, ne da bi to čutili potrošniki, ponovno uvede okoljske dajatve na fosilna goriva, ki predstavljajo namenski vir za zelene investicije,« sporočajo z vlade.

Najvišja dovoljena drobnoprodajna cena dizla bo od 14. februarja do vključno 27. februarja znašala 1,489 evra za liter. Liter kurilnega olja bo znašal 1,083 evra, cena bencina pa ostaja nespremenjena in bo tudi prihodnjih štirinajst dni znašala 1,355 evra na liter.

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov izven območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

Koliko več bi plačali brez regulacije

Liter dizla bo na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem obdobju znašal 1,489 evra na liter, kar pri 50 litrih znese 74,45 evra. »Če cen ne bi regulirali in ukinili nekatere dajatve, bi po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter dizla odšteli okoli 1,596 evra na liter. Pri 50 litrih bi plačali 79,8 evrov, kar pomeni, da pri točenju 50 litrskega tanka dizla potrošnik prihrani 5,35 evra,« še sporočajo iz ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Za liter bencina NMB 95 bo na bencinskih servisih izven avtocestnega križa tudi v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,355 evra na liter, kar pri 50 litrih znaša 67,75 evra. »Če cen ne bi regulirali in ukinili nekatere dajatve, bi po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter liter NMB 95 odšteli okoli 1,452 evra na liter. Potrošnik bi za 50 litrov plačal 72,6 evrov, kar pomeni, da pri točenju 50 litrskega tanka NMB 95 potrošnik privarčuje 4,85 evra,« pojasnjujejo na Mope.

Za liter kurilnega olja bo v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,083 evra na liter. Pri naročeni količini 1.000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako odštel 1.083 evrov (brez prevoza).Če cen ne bi regulirali bi po ocenah, bi morali odšteti približno 1,107 evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1.000 litrov plačal 1.269 evrov, kar pomeni, da pri 1000 litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 24 evrov.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto, katere ceste so avtoceste in hitre ceste pa določa uredba o kategorizaciji državnih cest.