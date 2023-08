Cenejša elektrika do konca leta

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je skupaj z dobavitelji elektrike zasnovalo ukrep, s katerim bi vsem poplavljenim gospodinjstvom od avgusta do konca leta zagotovili električno energijo po 0,1 centa na kilovatno uro oziroma en evro na megavatno uro. S tem bi se mesečni račun povprečnega slovenskega odjemalca znižal za skoraj 60 odstotkov, ne bo pa zmanjšana omrežnina.

Od 4000 do 7000 gospodinjstev

Kot je danes na novinarski konferenci v Ljubljani povedal minister Bojan Kumer, bi bilo v ukrep po prvih grobih ocenah vključenih od 4000 do 7000 gospodinjstev, ki so bila poplavljena. Natančne evidence poplavljenih gospodinjstev še pripravljajo. Mesečni račun povprečnega slovenskega odjemalca električne energije bi se s tem znižal za okoli 40 evrov oziroma skoraj 60 odstotkov.

»Gre za ukrep, ki smo ga zasnovali skupaj z vsemi dobavitelji električne energije. Danes je namreč v poplavljenih hišah povečana poraba elektrike tudi zaradi čezmerne porabe črpalk, sušilnih strojev in drugih naprav,« je pojasnil Kumer.

Za povprečnega odjemalca so določili gospodinjskega porabnika, ki ima priključno moč sedem kilovatov, kar za običajno hišo seveda ni dovolj. Kumer pravi, da je to različno od primera do primera, če hiša uporablja plin, je poraba elektrike manjša, če uporablja toplotno črpalko, pa več. Od priključne moči je odvisna omrežnina, ki je namenski vir za vzdrževanje in gradnjo infrastrukture in je zdaj še bolj potrebna.

Račun ne bo znašal le en evro

Računi tako ne bodo znašali en evro ali manj, še vedno bodo lastniki poplavljenih hiš plačali nekaj manj kot polovico običajnega računa. Večja poraba elektrike za čiščenje, sušenje in drugo pa na to nima vpliva.

Natančen seznam upravičencev do nižje cene elektrike bodo pripravili v dveh tednih. Sestavljajo jih v civilni zaščiti, občinskih komisijah in v Sodo (sistemski opreater distribucijskega omrežja. Ljudje lahko sami prijavijo večjo škodo občini. »Pomoč je namenjena malo bolj poplavljenim, ne tistim, ki so imeli en centimeter vode,« pravi minister. Za 5000 odjemalcev bodo trgovci z elektriko prispevali približno 1,5 milijona evrov.

»Gre za donacijo. Po računovodskih standardih cena ne more biti nič, za to bi potrebovali vsaj en mesec in spremembo nekaterih predpisov,« pravi Kumer, ki je dodal, da je rešitev za podjetja bolj kompleksna. Najprej pa bi z ukrepi lahko pomagali manjšim podjetjem.

Dodal je, da pomoč poplavljenim gospodinjstvom ne bo edini ukrep, ki ga načrtujejo na ministrstvu. Spomnil je, da so skupaj s civilno zaščito že vzpostavili hitrejše intervencijske ekipe za vzpostavitev napajanja in preskrbe z električno energijo, za interventni zakon pa pripravljajo še nekaj ukrepov, ki bodo pripomogli k izboljšanju situacije najbolj prizadetih in ranljivih gospodinjskih odjemalcev.

Tudi odjemalci brez elektrike

Še 51 odjemalcev je brez elektrike, 196 pa se jih oskrbuje z generatorji. To bodo skušali čimprej urediti z nadomestnimi in začasnimi daljnovodi in kabli. Gradbena dovoljenja za taka dela niso potrebna. Verjetne nadomestne trase pa bodo zagotovili po predpisih o prevladi javne koristi, je napovedal minister. Ta določila bodo dodali tudi v interventni zakon.

Največji delež kablovodov ima Elektro Gorenjska. Kabliranje nizkonapetostnega omrežja je imelo v tej ujmi prednosti in slabosti. Zlasti velike težave so bile pri premostitvah, ki jih je odneslo, in pri kablih, ki so bili napeljani ob vodi, težave pa povzročajo tudi plazovi. So pa kablovodi varnejši od daljnovodov v vseh drugih primerih, od vetra do strel, snega in žleda.