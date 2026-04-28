Cenejši dizel, dražji bencin

Združeni arabski emirati zapuščajo organizacijo OPEC

Opolnoči se bodo znižale najvišje dovoljene cene dizelskega goriva in kurilnega olja, bencin se bo podražil. Cene bodo v veljavi do vključno ponedeljka. Najvišja dovoljena cena 95-oktanskega bencina se bo opolnoči zvišala za tri cente, tako da bo za liter goriva treba odšteti 1,635 evra. Dizelsko gorivo pa se bo za 2,8 centa pocenilo in bo do ponedeljka stalo 1,708 evra za liter. Še izdatneje, za 3,4 centa se bo pocenilo kurilno olje, ki velja tudi za tako imenovani kmetijski dizel. Do ponedeljka bo zanj treba odšteti 1,352 evra. Cene pogonskih goriv se tedensko prilagajajo borznim cenam pogonskih goriv. Na črpalkah ob avtocestah lahko prodajalci cene goriv določajo prosto. Cene nafte vrste brent so zaradi zastoja pogajanj med Iranom in ZDA ponovno presegle mejo sto dolarjev za sod. ...