Cenena in nezdrava hrana v angleških šolah zaradi visokih cen

Naraščajoči stroški hrane so prisilili kuharje v angleških šolskih menzah, da šolarjem kuhajo cenejšo in s tem tudi hrano slabše kakovosti.

Bodo tudi slovenski šolarji žrtev visokih cen hrane in slabih odločitev odraslih?

Se lahko tudi v Evropski uniji in v Sloveniji zgodi črn scenarij, da bodo nižali standarde šolske prehrane samo za to, ker so cene hrane visoke?

Se lahko zgodi, da bodo najvišji ceno trenutnega stanja plačali s svojim zdravjem tudi slovenski šolarji?

O tem preberite v Svetu kapitala TUKAJ.