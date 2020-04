Cengiz pripeljal stroje, ne pa delavcev

Ljubljana – Turški Cengiz je do koprske in tržaške luke pripeljal mehanizacijo za gradnjo druge cevi predora Karavanke. Kot pojasnjujejo v Darsu, se bo izvajalec kolikor se le da potrudil, da se bo lahko še ta mesec lotil del na predvkopu druge cevi. Ker zaradi pandemije ne morejo pripeljati turških delavcev, za upravljanje strojev iščejo slovenske.Izbruh pandemije novega koronavirusa je ustavil tudi gradnjo vzhodne cevi predora Karavanke, tako na avstrijski kot na slovenski strani. Medtem ko je v Avstriji gradbena dela ustavila vlada in jih še ni sprostila, je Cengiz marca gradnjo ustavil zaradi težav pri dobavi materiala in ...