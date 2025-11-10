  • Delo mediji d.o.o.
    Novice

    Center Ljubljane je še bolj zanesljivo napajan

    Iz RTP Center se napaja 13.541 odjemalcev, tudi pomembne državne ustanove, zdaj še bolj stabilno.
    Razdelilno transformatorsko postajo Center v Ljubljani so uradno odprli minister Bojan Kumer, predsednik uprave Elektra Ljubljana Urban Likozar in ljubljanski župan Zoran Janković. FOTO: Leon Vidic
    Galerija
    Razdelilno transformatorsko postajo Center v Ljubljani so uradno odprli minister Bojan Kumer, predsednik uprave Elektra Ljubljana Urban Likozar in ljubljanski župan Zoran Janković. FOTO: Leon Vidic
    Borut Tavčar
    10. 11. 2025 | 15:04
    10. 11. 2025 | 15:16
    3:13
    A+A-

    Razdelilno-transformatorska postaja (RTP) center, ki napaja 135 transformatorskih postaj v središču Ljubljane, tudi UKC in državni zbor, je bila od postavitve leta 1966 v zunanji izvedbi, od 2022, ko so začeli prenovo, pa so jo pospravili v zaprte prostore. S projektom bo oskrba 13.541 odjemnih mest še bolj varna in stabilna, zagotavljajo v Elektru Ljubljana.

    Prenova razdelilne transformatorske postaje center, ki je ena izmed pomembnejših naložb Elektra Ljubljana v zadnjem času, se je začela jeseni 2022, saj je bil obstoječ objekt zgrajen leta 1966 in že potreben prenove. RTP Center je namenjen distribuciji električne energije v centru mesta, napaja pa 135 transformatorskih postaj oziroma 13.541 uporabnikov omrežja, med njimi so tudi transformatorske postaje za UKC Ljubljana, Pediatrično kliniko, Onkološki inštitut, parlament, sodišče, Cankarjev dom, RTV Slovenija in številni drugi.

    Tehnološko opremo je zagotovil Siemens, zaščite in še nekaj drugih rešitev pa Kolektor. FOTO: Borut Tavčar
    Tehnološko opremo je zagotovil Siemens, zaščite in še nekaj drugih rešitev pa Kolektor. FOTO: Borut Tavčar

    Predsednik uprave Elektra Ljubljana Urban Likozar je dejal, da s tem podpirajo tudi energetski in podnebni prehod, saj je zgolj na območju Elektra Ljubljana nazivna moč sončnih elektrarn že 450 megavatov (MW). Vlaganja elektrodistribucijskih podjetij so letos najvišja, tudi zato, ker jim ministrstvo za okolje, podnebje in energijo stoji ob strani in omogoča pridobivanje evropskega nepovratnega denarja. Mestna občina Ljubljana pa olajšuje umeščanje projektov v prostor, temu se reče sočasna gradnja.

    Stara elektrarna je postala tudi pomemben kulturni in prireditveni prostor. FOTO: Leon Vidic
    Stara elektrarna je postala tudi pomemben kulturni in prireditveni prostor. FOTO: Leon Vidic

    Ljubljanski župan Zoran Janković je dejal, da je Ljubljana tretji največji proizvajalec elektrike, za jedrsko elektrarno in termoelektrarno v Šoštanju. Elektro Ljubljana je opozoril, da bo treba prenoviti tudi RTP Rudnik. Okoljsko ministrstvo je pohvalil, ker so že dobili odobrenih 30 milijonov evrov subvencije za kotel na biomaso, čakajo pa še na odločitev o sežigalnici. Največji podatkovni center postavljajo sicer v Mariboru, a tudi Ljubljana ima v načrtu večji podatkovni center.

    Nova RTP Center ima večje zmogljivosti, ne zavzame pa nič več prostara kot stara. FOTO: Borut Tavčar
    Nova RTP Center ima večje zmogljivosti, ne zavzame pa nič več prostara kot stara. FOTO: Borut Tavčar

    Na malce turobno novembrsko ponedeljkovo dopoldne so dobre zgodbe dobrodošle, meni minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Posodabljanje elektroenergetske infrastrukture mora biti v službi odjemalcev, je dejal, saj tudi glavne rezultate vlaganj žanjejo uporabniki. Po programu se za posodobitve najprej uporabi denar iz kohezijskega sklada in evropskih programov, zadnji je na vrsti dvig stroškov na položnicah. »Ne predstavljam si, da bi državni zbor ostal brez elektrike,« je z nasmeškom dejal Kumer.

    Nadzorna soba, kjer pa ne bo zaposlenih, saj je vse vodeno daljinsko iz novega centra vodenja. FOTO: Borut Tavčar
    Nadzorna soba, kjer pa ne bo zaposlenih, saj je vse vodeno daljinsko iz novega centra vodenja. FOTO: Borut Tavčar

    Premium
    Magazin  |  Avtomobilno
    Infrastruktura za električna vozila

    Pentlja kot koncept za polnilne parke prihodnosti

    Na dolgi rok bo treba na počivališčih imeti vsaj toliko polnilnic, kolikor je zdaj točilnih mest za fosilna goriva.
    Borut Tavčar 2. 6. 2024 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Regulativa

    Kratkoročno gre energetika v črni, ne zeleni prehod

    Trg bo še naprej zelo volatilen, prihodnjo zimo pa bodo cene zdržale, če bo dovolj dobav utekočinjenega plina.
    Borut Tavčar 26. 1. 2023 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Družba Eles

    Eles v Cirkovcah začela s preizkusi 400-kilovoltnega stikališča

    S štirinajstimi polji postaja razdelilna transformatorska postaja Cirkovce največje takšno stikališče v Sloveniji.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 5. 2021 | 16:46
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Nova knjiga

    Slavoj Žižek: Čakajo nas mračni časi

    Slavoj Žižek se je v Cankarjevem domu lotil perečih tem – od zapletenih mednarodnih odnosov do romske problematike, evtanazije in prihajajočih volitev.
    Agata Rakovec Kurent 9. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Javno mnenje

    Vlada že dve leti ni dobila tako visoke ocene

    Barometer: Napoved odločnega ukrepanja po tragediji v Novem mestu naletela na pozitiven odziv dela javnosti. Pet strank v istem odstotku.
    Barbara Hočevar 10. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Boj za Pokrovsk razkril luknje v »zidu« brezpilotnih letalnikov

    Dolgoročne posledice dolgotrajnega boja za opustelo mesto.
    Boris Čibej 9. 11. 2025 | 15:35
    Preberite več
    Elektro Ljubljanaelektrikanaložbeinfrastruktura

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Prva liga Telemach

    Slovenski trenerji doma vseskozi na meji preživetja

    V zadnjih treh kolih 1. SNL ima Celje najboljši razpored od tekmecev iz zgornjega dela lestvice. Po reprezentančnem premoru še zadnji letošnji veliki derbi.
    Gorazd Nejedly 10. 11. 2025 | 15:30
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Regulacija cen

    Višje cene goriv na črpalkah ob avtocestah

    Vlada namerava podaljšati regulacijo cen za še pol leta, a bo dovolila višje marže na avtocestnih črpalkah.
    Karel Lipnik 10. 11. 2025 | 15:28
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
