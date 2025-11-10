Center Ljubljane je še bolj zanesljivo napajan

Razdelilno-transformatorska postaja (RTP) center, ki napaja 135 transformatorskih postaj v središču Ljubljane, tudi UKC in državni zbor, je bila od postavitve leta 1966 v zunanji izvedbi, od 2022, ko so začeli prenovo, pa so jo pospravili v zaprte prostore. S projektom bo oskrba 13.541 odjemnih mest še bolj varna in stabilna, zagotavljajo v Elektru Ljubljana.

Prenova razdelilne transformatorske postaje center, ki je ena izmed pomembnejših naložb Elektra Ljubljana v zadnjem času, se je začela jeseni 2022, saj je bil obstoječ objekt zgrajen leta 1966 in že potreben prenove. RTP Center je namenjen distribuciji električne energije v centru mesta, napaja pa 135 transformatorskih postaj oziroma 13.541 uporabnikov omrežja, med njimi so tudi transformatorske postaje za UKC Ljubljana, Pediatrično kliniko, Onkološki inštitut, parlament, sodišče, Cankarjev dom, RTV Slovenija in številni drugi.

Tehnološko opremo je zagotovil Siemens, zaščite in še nekaj drugih rešitev pa Kolektor. FOTO: Borut Tavčar

Predsednik uprave Elektra Ljubljana Urban Likozar je dejal, da s tem podpirajo tudi energetski in podnebni prehod, saj je zgolj na območju Elektra Ljubljana nazivna moč sončnih elektrarn že 450 megavatov (MW). Vlaganja elektrodistribucijskih podjetij so letos najvišja, tudi zato, ker jim ministrstvo za okolje, podnebje in energijo stoji ob strani in omogoča pridobivanje evropskega nepovratnega denarja. Mestna občina Ljubljana pa olajšuje umeščanje projektov v prostor, temu se reče sočasna gradnja.

Stara elektrarna je postala tudi pomemben kulturni in prireditveni prostor. FOTO: Leon Vidic

Ljubljanski župan Zoran Janković je dejal, da je Ljubljana tretji največji proizvajalec elektrike, za jedrsko elektrarno in termoelektrarno v Šoštanju. Elektro Ljubljana je opozoril, da bo treba prenoviti tudi RTP Rudnik. Okoljsko ministrstvo je pohvalil, ker so že dobili odobrenih 30 milijonov evrov subvencije za kotel na biomaso, čakajo pa še na odločitev o sežigalnici. Največji podatkovni center postavljajo sicer v Mariboru, a tudi Ljubljana ima v načrtu večji podatkovni center.

Nova RTP Center ima večje zmogljivosti, ne zavzame pa nič več prostara kot stara. FOTO: Borut Tavčar

Na malce turobno novembrsko ponedeljkovo dopoldne so dobre zgodbe dobrodošle, meni minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Posodabljanje elektroenergetske infrastrukture mora biti v službi odjemalcev, je dejal, saj tudi glavne rezultate vlaganj žanjejo uporabniki. Po programu se za posodobitve najprej uporabi denar iz kohezijskega sklada in evropskih programov, zadnji je na vrsti dvig stroškov na položnicah. »Ne predstavljam si, da bi državni zbor ostal brez elektrike,« je z nasmeškom dejal Kumer.