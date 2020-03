Centralne banke so se podale v reševalno akcijo

Če bi se posameznik po kakem mesecu dopustovanja vrnil od nekod, kjer ni hitrega dostopa do internet ali medijev, v svoj domači kraj, kot je Slovenija, verjetno skoraj ne bi mogel verjeti, kaj se je zgodilo.Podobna situacija bi doletela posameznika, ki bi šele po kakšnem mesecu dni spet preveril dogajanja na borzah. Upravičeno bi se vprašal, kako je mogoče, da se realno življenje in stanje na borzah tako hitro spremeni. Pravzaprav je slednje manjše presenečenje kot prvo, saj smo za kapitalske trge vajeni, da se hitro odzovejo na ekonomske indikatorje in povečana tveganja, medtem ko hitrih sprememb življenjskega ritma nismo ...