FOTO:Centri lahko ostanejo brez osnov za izračun pomoči  

Ljubljana – Posplošene tržne vrednosti naših nepremičnin bodo s 1. aprilom izbrisane iz Registra nepremičnin. Nadomestila jih bo nova baza z novimi podatki (Evidenca vrednotenja) – če bo vlada, ki se ta hip še sestavlja, do 31. marca sprejela uredbo o modelih vrednotenja. Če ne, bodo centri za socialno delo in druge javne institucije ostali brez zakonitih osnov, od katerih obračunavajo na primer socialne transfere, takse ipd.To je lahko ena od resnejših operativnih posledic nepravočasnega sprejetja omenjene uredbe. Pojasnilo ministrstva za delo, družino in socialne zadeve: pričakujejo, da bo vlada uredbo izdala pravočasno ...