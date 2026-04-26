Černobil je bil drag, ne pa tudi smrten udarec za jedrsko industrijo

Katastrofa v Černobilu pred 40 leti in cunami v Fukušimi pred 15 sta jedrski industriji zadala zelo močan udarec. Dobavne verige zahodne industrije so razpadle, saj ni bilo projektov, ki bi jih zaposlovali. Tisti, ki so se vendarle začeli, pa so presegli vse časovne in proračunske okvire. Jedrska energija je zdaj spet v vzponu.

Po letih stagnacije so naložbe in proizvodnja ponovno dosegle zgodovinske mejnike, predvsem zaradi potrebe po stabilnem, nizkoogljičnem viru, ki ga zahtevajo podatkovni centri (umetna inteligenca) in elektrifikacija industrije.

Ena od posledic jedrskih nesreč je večja varnost, reaktorji novih jedrskih elektrarn morajo imeti možnost hitrejšega hlajenja staljenega jedra. Nekateri imajo za ta namen pesek, evropski tlačnovodni reaktor (EPR) pa se v primeru nesreče spusti v bazen z vodo.