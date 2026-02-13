Česa Zahod ne razume o kitajski proizvodnji

Prava industrijska prednost Kitajske so predvsem povezave med podjetji, ki so organizirane v več tisoč regionalnih grozdih.

Ko zahodni politiki in poslovni voditelji razpravljajo o kitajski proizvodni moči, navadno prikličejo podobe ogromnih jeklarn, ki preplavljajo svetovne trge, temnih tovarn, ki jih upravljajo roboti, in državnih prvakov, ki jih podpirajo subvencije. To podpira mnenje, da carine in protisubvencijske ukrepe lahko oslabijo kitajsko industrijsko prevlado. Čeprav je ta logika morda v tolažbo, je napačna. Kitajska svoje vodilne vloge v proizvodnji ne dolguje le nekaj nacionalnim velikim podjetjem, ampak tudi veliki industrijski gostoti. Konec leta 2023 je na Kitajskem delovalo 4,1 milijona proizvodnih podjetij, ki so zaposlovala približno 105 milijonov ljudi. Od teh podjetij jih 3,6 milijona poroča o letnih prihodkih, nižjih od 20 milijonov juanov oziroma 2,85 milijona ameriških dolarjev. Večina ...