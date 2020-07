Četrt milijona za novo strategijo razvoja kapitalskega trga

Ljubljana – Evropska komisija v okviru podpore strukturnih reform nadaljuje prizadevanja za razvoj kapitalskega trga v članicah, tudi v Sloveniji. Tako je v sodelovanju z ATVP in ministrstvom za finance začela projekt krepitve in razvoja kapitalskega trga pri nas, za kar naj bi namenila 275.000 evrov. Različni deležniki že dalj čas opozarjajo na slabo razvitost slovenskega kapitalskega trga, ki ga pestijo pomanjkanje izdajateljev, izdaj vrednostnih papirjev in nizka likvidnost. Leta 2000 je bilo na Ljubljanski borzi 225 izdajateljev, danes pa na organiziranem trgu posluje z vrednostnimi papirji manj kot 40 javnih družb. Prav ...