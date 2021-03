Četrt stoletja za začetek gradnje drugega tira

V nadaljevanju preberite:

Priprave na gradnjo so postale veliko bolj odločne po zamenjavi vodstva 2TDK, ko je 7. oktobra 2020 vodenje družbe prevzel Pavle Hevka. Uprava je takoj izključila kitajske gradbince iz konkurence, sklicujoč se na ukrepe za zajezitev epidemije covida-19. Sredi marca bodo izbrali najugodnejša izvajalca za oba odseka, konec aprila pa (kljub verjetnim pritožbam) načrtujejo podpis pogodb in sredi leta začetek del. Tako naj bi do konca leta 2024 zgradili predore in država bi unovčila vsa dodeljena evropska sredstva. Leta 2026 se hoče uprava 2TDK pripeljati po novi progi do Kopra.