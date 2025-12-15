  • Delo mediji d.o.o.
    Novice

    Chatgpt porabi več elektrike kot Slovenija

    Po ameriških cenah bi ta elektrika stala 2,42 milijarde dolarjev, pri nas pa 3,5 milijarde evrov.
    Uporaba se povečuje, že treningi novih različic se podaljšujejo, poraba elektrike je vse večja. FOTO: Dado Ruvic/Reuters
    Uporaba se povečuje, že treningi novih različic se podaljšujejo, poraba elektrike je vse večja. FOTO: Dado Ruvic/Reuters
    Borut Tavčar
    15. 12. 2025 | 12:20
    15. 12. 2025 | 12:44
    4:38
    OpenAI je napovedal svoj novi model gpt 5.2, svoj najbolj napreden model umetne inteligence, ki naj bi povečal svojo splošno inteligenco, kodiranje in boljše razumevanje konteksta podatkov. Bolj razviti modeli UI bodo tudi stali več, saj poraba elektrike pri chatgpt presega vse meje. Zgolj za odgovore na vprašanja uporabnikov porabi 17 teravatnih ur (TWh) elektrike na leto, kar je več kot porabi Slovenija (približno 13 TWh).

    Tako kot se UI širi z bliskovito hitrostjo na vsa področja dela in življenja raste tudi njena potreba po energiji, s čimer obremenjuje elektroenergetska omrežja in povečuje emisije toplogrednih plinov. To postavlja neprijetna vprašanja o okoljski škodi inteligence na zahtevo. Chatgpt je najboljši primer: vsaka poizvedba po oceni porabi 18,9 Wh, kar je 50-krat več, kot je porabi klasično iskanje v Googlu (0,3 Wh), ugotavljajo v svetovalni družbi BestBrokers.

    Za prikaz pravih razmerij te porabe je ekipa pri BestBrokers izračunala, koliko elektrike porabijo uporabniki chatgpt v enem letu. Izračunali pa so tudi, koliko bi porabljena elektrika stala na trgu v ZDA. Septembra letos je elektrika v ZDA stala 0,141 dolarja za kilovatno uro (kWh). Pri nas, z davki in prispevki ter omrežnino, stane preskrba z eno kWh elektrike 0,203 evra.

    Elektrika stane

    Matematika kaže precej mračno sliko. Chatgpt na leto porabi 17,23 TWh elektrike, kar je primerljivo s porabo manjših držav, kot so Portoriko ali Slovenija, Gruzija, Kenija, Litva, Kostarika, Mongolija, Latvija ali Luksemburg. Pri tem bi tolikšna količina elektrike zadostovala za 113-dnevno napajanje New Yorka. Po ameriških cenah bi stala 2,42 milijarde dolarjev, pri nas pa 3,5 milijarde evrov. 

    Elektrika, ki jo chatgpt porabi za odgovarjanje na vprašanje, bi zadostovala za napajanje Kitajske 15 ur, ZDA en dan in dve uri, Indije za tri dni in dve uri, Ruske federacije pet dni in šest ur, Japonske šest dni in štiri ure, Brazilije osem dni in šest ur. Pred vsemi evropskimi državami po porabi sta Kanada, ki bi jo elektrika, ki jo porabi umetna inteligenca, lahko napajala deset dni in dve uri, in Južna Koreja, ki bi jo porabila v desetih dneh in eni uri. Nemčija bi to elektriko porabila v 12 dneh in devetih urah, Francija pa v 13 dneh in 11 urah.

    Večja poraba elektrike bo zahtevala tudi nove vire elektrike in odpornejša omrežja. FOTO: Tomi Lombar
    Večja poraba elektrike bo zahtevala tudi nove vire elektrike in odpornejša omrežja. FOTO: Tomi Lombar

    Chatgpt porabi približno 0,189 kWh na poizvedbo, glede na raziskavo Univerze v Rhode Islandu. Njegovih 810 milijonom aktivnih uporabnikov vsak teden v povprečju postavi 22 vprašanj, kar pomeni približno 17,23 TWh na leto. Na dan to pomeni več kot 2,5 milijarde poizvedb, kar je 47,2 megavatne ure (MWh) elektrike. Ker povprečna gospodinjstva v ZDA in Zahodni Evropi na dan porabijo 29 kWh, bi elektrika, ki jo porabi chatgpt lahko napajala vsa gospodinjstva v ZDA štiri dni in pol.

    Učinkovitost bo ključna

    Poleg tega bi bilo elektrike dovolj za napolnitev 238 milijonov električnih avtomobilov, vsakega z baterijo z zmogljivostjo 72,4 kWh. Na cestah ZDA je približno 6,5 milijona električnih vozil, tako bi lahko vsako napolnili najmanj 36-krat.

    »Izboljšave učinkovitosti sistemov se dogajajo, a jih presega rast porabe in rast modelov. Kar je posebno zanimivo, je to, kako malo transparentnosti je pri odtisu porabe elektrike teh sistemov. Nov tehnološki preboj bi lahko pomenil povečanje učinkovitosti,« meni Alan Goldberg, avtor pri BestBrokers. Brez tega bo uporaba UI neizogibno postala dražja.

    elektrikaumetna inteligencachatgptenergijacene elektrike in plina

