Cheniere Energy je vroča delnica

Hormuška ožina kljub znatnim motnjam ostaja delno aktivna. Aprilski naftni tokovi so se povzpeli z marčnih 12 na 15 odstotkov predvojnih ravni. Pri utekočinjenem zemeljskem plinu (LNG) je položaj še slabši. V vojaških napadih na energetsko infrastrukturo v Katarju in Združenih arabskih emiratih je bilo poškodovane okoli 17 odstotkov proizvodne aktivnosti LNG. Ključna infrastruktura v Ras Laffanu je močno poškodovana, obnova pa bo trajala do pet let.

Izpad katarskega LNG, ki predstavlja približno 20 odstotkov svetovne ponudbe, je povzročil izrazito rast cen plina in velik padec izvoza z Bližnjega vzhoda. Najbolj so prizadete države južne Azije, ki so zelo odvisne od katarskih dobav in se soočajo z energetskimi primanjkljaji. Drugi proizvajalci LNG kratkoročno ne morejo nadomestiti izpada, saj obratujejo skoraj na polnih zmogljivostih. Dodatne količine pa bodo na voljo šele z novimi projekti v drugi polovici leta 2026. A tudi novi projekti ne bodo v celoti zapolnili primanjkljaja, zato se še za kar nekaj let pričakuje krhek in nestabilen trg LNG z omejeno ponudbo. Primanjkljaj LNG bo treba rešiti prek nižjega povpraševanja kot posledico njegove višje cene, ki se bo ustrezno prilagodila glede na povpraševanje.

ZDA so postale največji dobavitelj LNG in bodo do leta 2031 podvojile svojo ponudbo z že odobrenimi projekti. Ameriška ponudba verjetno ne bo edini zmagovalec te vojne, saj so količine z obale Mehiškega zaliva najbolj konkurenčne na evropskem trgu – ne pa v Aziji, kjer je tovor dejansko najbolj potreben.

Eden od delnih zmagovalcev zaradi trenutne geopolitične situacije na Bližnjem vzhodu je ameriško podjetje Cheniere Energy. Gre za proizvajalca LNG, ki ima ključna obrata v Teksasu in Louisiani. Deluje kot posrednik med severnoameriškimi proizvajalci in globalnimi kupci LNG. Prizadeva si sklepati dolgoročne pogodbe tako s proizvajalci kot s kupci, saj mu omogočajo stabilno razliko med nabavno ceno plina in pristojbinami, ki jih zaračunava strankam. 90 odstotkov proizvedenih količin je vezanih na te dogovore, ki trajajo približno dve desetletji, njihova dolžina in zanesljivost pa vlagateljem omogočata visoko stopnjo zaupanja v denarne tokove podjetja.

V prihodnje ima Cheniere načrtovane tri širitve v Corpus Christiju in eno v Sabine Passu. Projekti v Corpus Christiju so že v gradnji in naj bi bili v celoti operativni še letos, dodatni širitvi Midscale 8 in 9 pa sta predvideni za leti 2028 in 2029. Vse te širitve so podprte z dolgoročnimi pogodbami.

Leta 2025 so napovedali strateški premik od velikih večlinijskih projektov k postopnim širitvam z eno linijo. Ta pristop je smiseln, saj omogoča hitrejše odobravanje projektov in prilagajanje rasti proizvodnje dejanskemu povpraševanju. Podjetju omogoča večjo konkurenčnost na vse bolj zasičenem trgu. Tekmece bi morali kupci pri velikih projektih čakati, da uvedejo nove zmogljivosti, ali v vmesnem času kupovati drugje, medtem ko lahko Cheniere z manjšimi in pogostejšimi širitvami bolje zajame povpraševanje.

Cheniere velja za prednostnega dobavitelja za kakovostne kupce, pogostejše dodajanje manjših količin pa mu omogoča učinkovitejše zadovoljevanje trga. Podjetje pa je napovedalo tudi program izboljšanja učinkovitosti, s katerim želi povečati proizvodnjo z obstoječimi zmogljivostmi.