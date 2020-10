Chipolov obesek iz recikliranih ribiških mrež

Trboveljsko podjetje Chipolo je svojo produktno linijo iskalnikov predmetov razširil s posebno izdajo Chipolo ONE Ocean Edition, ki je narejen iz recikliranih ribiških mrež.



Chipolo želi s posebno izdajo Ocean Edition opozoriti na naraščajoč problem odpadne plastike v oceanih in neposredno pomagati pri čiščenju morja. »Plastično ogrodje Ocean Edition Chipola je zato narejeno iz zavrženih ribiških mrež, ki zaradi svoje sestave in oblike predstavljajo večji del težav s plastiko v oceanih. Prosto plavajoče ribiške mreže namreč ogrožajo morsko življenje, hkrati pa se z razgradnjo spreminjajo v mikroplastiko, ki postane hrana morskih živali,« so sporočili iz podjetja.



Chipolov obesek je namenjen iskanju ključev ali drugih predmetov, saj iskalnik te predmete poveže z aplikacijo v telefonu. Prodajna cena Chipolo ONE Ocean Edition je 30 evrov, Chipolo pa bo od vsakega prodanega obeska en evro doniral neprofitni organizaciji Oceanic Global za podporo njihovim prizadevanjem k čistejšim oceanom.