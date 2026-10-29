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    Novice

    Christine Lagarde bo predčasno zapustila položaj predsednice ECB

    Predčasni odhod prihaja v obdobju, ko se bodo v vodstvu ECB zvrstile še druge kadrovske spremembe.
     FOTO: Fabrice Coffrini Afp
    Galerija
     FOTO: Fabrice Coffrini Afp
    G. R.
    29. 10. 2026 | 11:39
    29. 10. 2026 | 11:43
    2:30
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    Christine Lagarde bo 7. februarja 2027 predčasno končala mandat predsednice Evropske centralne banke (ECB). Njen mandat bi se sicer iztekel konec oktobra prihodnje leto. Odločitev odpira vprašanje nasledstva na čelu evrske centralne banke in prihaja v času, ko se Evropska unija pripravlja na več pomembnih kadrovskih menjav v vodstvu ECB.

    Lagarde je o svoji odločitvi danes obvestila svet ECB in predsednika Evropskega sveta Antónia Costo, so sporočili iz centralne banke. Svet ECB se ji je zahvalil za delo in ji namenil dolg aplavz.

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    Christine Lagarde na ljubljanski tržnici pred odločitvijo o obrestnih merah

    Njenega naslednika bo imenoval Evropski svet po predpisanem postopku, ki vključuje posvetovanja z evropskimi institucijami.

    Lagarde je vodenje ECB prevzela novembra 2019, pred tem pa je bila med letoma 2011 in 2019 izvršna direktorica Mednarodnega denarnega sklada. Po izobrazbi je pravnica, pred mednarodno kariero pa je v Franciji opravljala tudi funkcijo finančne ministrice.

    Predčasni odhod prihaja v obdobju, ko se bodo v vodstvu ECB zvrstile še druge kadrovske spremembe. Mandat članice izvršilnega odbora Isabel Schnabel se izteče januarja 2027, glavnemu ekonomistu Philipu Laneu pa maja prihodnje leto. Izbira novega predsednika oziroma predsednice bo zato del širših pogovorov o prihodnji sestavi vodstva institucije.

    Lagarde je v času svojega mandata vodila ECB skozi obdobje visoke inflacije po pandemiji in energetskem šoku, ki je sledil ruski invaziji na Ukrajino. Banka je v odziv na rast cen močno zvišala obrestne mere, nato pa jih je ob umirjanju inflacije začela zniževati.

    Predčasni odhod bo evropskim voditeljem omogočil, da naslednika izberejo pred koncem njenega prvotnega mandata. O tem, kdo jo bo nasledil, bo odločal politični dogovor med državami članicami, pri čemer bodo pomembni tudi širše ravnotežje med državami in razdelitev drugih vodilnih položajev v evropskih institucijah.

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