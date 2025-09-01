Cikel zniževanja obrestnih mer je zaključen, lahko naredimo premor

V nadaljevanju preberite:

Viceguverner Banke Slovenije Primož Dolenc je januarja prevzel vodenje centralne banke, potem ko je guvernerski mandat potekel Boštjanu Vasletu, politika pa še ni našla parlamentarne večine za izvolitev novega guvernerja. Dolenc pušča odprta vrata morebitni kandidaturi za guvernerja, vendar bo odgovor na to vprašanje lažji, pojasnjuje, ko bo politika dosegla soglasje, »kakšen bi moral biti guverner«. Z njim smo se pogovarjali tudi o vzrokih za njegov optimizem glede gospodarskih napovedi, o povečanju nedonosnih posojil v nekaterih dejavnostih, pričakovanjih glede sprememb obrestnih mer prihodnji teden na zasedanju Evropske centralne banke (ECB) ...