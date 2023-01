Čim prej začeti še levi tir in ukiniti starega

V nadaljevanju preberite:

Med prvimi sporočili reorganizirane vlade je s področja infrastrukture novica, da bo še letos sprejeta uredba o dvojnem tiru, torej o gradnji še vzporednega, levega tira med Divačo in Koprom. Toda prebivalci ob obstoječem železniškem tiru do Kopra pri tem opozarjajo, da se obljube in gradnja vlečejo predolgo in da bi dvotirnost nastajajočega drugega tira morali zagotoviti hitreje kot leta 2031.