Cimos spet odpušča

»Vodstvo obrata v Senožečah je včeraj po SMS obvestilo 11 delavcev, naj se oglasijo na sestanku in jim sporočilo, da bodo dobili odpovedi, kar se je zgodilo danes,« je povedal Žarko Martič, predstavnik Sindikata kovinske in elektro industrije (Skei) v Cimosu. Ob tem je poudaril, da se mu tak ukrep uprave ne zdi upravičen, saj družba še vedno zaposluje okoli 40 agencijskih delavcev. »Logično bi bilo, da najprej zmanjšajo število teh, ne pa redno zaposlenih,« meni. Sprašuje se tudi, kako bo družba lahko uveljavljala socialno državno pomoč zaradi epidemije koronavirusa, če odpušča. V Cimosu, kjer so decembra lani po ...