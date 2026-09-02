Cinkarna Celje ob polletju s četrtino manjšim dobičkom

Cinkarna Celje je v prvem polletju ustvarila 8,8 milijona evrov čistega dobička, kar je 28 odstotkov manj kot v istem obdobju lani. Polletni upad tako dobička kot tudi prihodkov je opazno manjši kot v prvih treh mesecih leta. Prihodki od prodaje izdelkov so v prvem polletju dosegli 104,5 milijona evrov, kar je šest odstotkov manj kot v istem času lani. Polletni dobiček Cinkarne Celje je tako že presegel letošnji načrt, ki znaša osem milijonov evrov, vendar pa je treba opozoriti, da ima poslovanje družbe močna sezonska nihanja. Cinkarna je tako lani ustvarila 19 milijonov evrov čistega dobička (letošnji načrt je 58 odstotkov skromnejši), pri čemer je bilo kar dve tretjini ustvarjenega v prvem polletju. Manjša uporaba plastike v farmaciji Prodaja na trge EU se je letos medletno zmanjšala ...