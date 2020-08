Cinkarna Celje ob polletju brez večjih izpadov

Cinkarna Celje je v prvih šestih mesecih letos ustvarila 88,7 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je štiri odstotke manj kot v istem obdobju lani.Po rasti v prvih treh mesecih leta, je prišlo v drugem četrtletju do zmernega padca, ki je delno tudi posledica nižjih cen ključnega izdelka pigmenta titanovega dioksida.Prodaja na evropskih trgih pet odstoktov višja kot v istem lanskem obdobju a so izpadli posli z nekaterimi tretjimi državami. Cinkarna izpostavlja predvsem Alžirijo, kjer je lani sklenila nekaj večjih poslov, letos pa se to, kot kaže, ni ponovilo. Po rasti v prvih treh mesecih leta, se je v drugem četrtletju in ...