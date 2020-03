Cinkarna Celje prečistila proizvodni program  

Cinkarna Celje je lani ustvarila slabih 172,6 milijona evrov prihodkov, kar je pet odstotkov več kot v 2018. Pod črto jim je ostalo 21,7 milijona evrov, kar je 29 odstotkov manj kot leto prej, a nad načrti družbe, je razvidno iz nerevidiranega poslovnega poročila, ki ga je družba objavila na spletni strani Ljubljanske borze.Lansko poslovanje je bilo po oceni uprave Cinkarne Celje kljub negotovosti svetovnega gospodarstva izredno uspešno. »Rezultati so nedvomno med najboljšimi v zgodovini Cinkarne,« so zapisali uvodoma in dodali, da je bistveno nad pričakovanji.Podjetje je lani izplačalo 22,8 milijonov evrov dividend oziroma šest ...