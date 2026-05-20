Največja težava visoki stroški energije in žvepla

Cinkarna Celje, ki je eden ključnih evropskih proizvajalcev titanovega dioksida, je prvo četrtletje končala precej slabše kot lani. Vse to so sicer pričakovali, zato skromnejši rezultati prvih treh mesecev kljub temu presegajo načrte. V družbi so pojasnili, da je prihodnost precej negotova, saj jih zaradi dogajanja v svetu poleg visokih stroškov energije tepejo tudi vse višji stroški žvepla in žveplove kisline, ki sta v proizvodnji nujna.

Prihodki od prodaje so v prvem četrtletju v Cinkarni Celje znašali 50,38 milijona evrov, lani v istem obdobju 58,21 milijona evrov. V prvih treh letošnjih mesecih so imeli tri milijone evrov čistega dobička, lani v tem času 6,3 milijona evrov. Za investicije so namenili 1,7 milijona evrov, lani 4,2 milijona. Rezultati so kljub temu nad načrti, saj so pričakovali, da jih čaka težko leto. Tako imajo za letos načrtovanih 194,3 milijona evrov prihodkov od prodaje, lani so jih dosegli 198,8 milijona evrov, osem milijonov evrov čistega dobička, lani ga je bilo 19,4 milijona evrov in 17,2 milijona evrov investicij, lani so jih imeli skupno 19,5 milijona evrov.