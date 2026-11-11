Cinkarna Celje z boljšim tretjim četrtletjem dviga letošnji cilj

Cinkarna Celje je v prvih devetih mesecih ustvarila 13,8 milijona evrov čistega dobička, kar je 16 odstotkov manj kot v istem obdobju lani. Čeprav je rezultat slabši kot lani, pa je to opazno nad letošnjimi načrti družbe in poslovanje v tretjem četrtletju je bilo opazno boljše od lanskega dosežka. Čisti dobiček tretjega četrtletja je dosegel pet milijonov evrov, kar je 23 odstotkov več kot v istem lanskem obdobju. Prihodki od prodaje pa so se medletno povečali za sedem odstotkov in v tem obdobju dosegli 50 milijonov evrov. V Cinkarni Celje zdaj ocenjujejo, da bo čisti dobiček letos znašal okoli 14 milijonov evrov, kar bi bilo četrtino manj kot lani, a bistveno več od načrtovanih osem milijonov evrov. Prihodki od prodaje pa bodo letos za dva odstotka presegli lanske in naj bi znašali 204 ...