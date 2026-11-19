Skupina Luka Koper je v prvih devetih mesecih letos čiste prihodke od prodaje povečala za devet odstotkov glede na lani, na 308,8 milijona evrov. Iz družbe so pojasnili, da so k temu prispevali večji pretovor kontejnerjev in višji prihodki iz skladiščenja. Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) je znašal 82,8 milijona evrov in je bil za 11 odstotkov višji kot v istem obdobju leta prej. K temu so pozitivno prispevali višji čisti prihodki od prodaje, kljub višjim stroškom poslovanja (povečali so se vse vrste stroškov), ki so znašali 230 milijonov evrov in so se glede na primerljivo obdobje leta 2025 povečali za 8 odstotkov. EBITDA marža je znašala 35 odstotkov in je bila za odstotek višja kot v istem obdobju lani. Čisti dobiček je v prvih devetih mesecih leta 2026 znašal 72,9 milijona evrov in ...