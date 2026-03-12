Čisti prostori: nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

Tehnologija čistih prostorov (Cleanroom Technology) je v sodobni industriji postala nepogrešljiv temelj za proizvodnjo zdravil, cepiv, medicinskih pripomočkov, polprevodnikov in naprednih materialov. Čeprav je širši javnosti manj znana, gre za sektor, ki v Sloveniji zaposluje več deset tisoč ljudi in je hrbtenica panog z najvišjo dodano vrednostjo. Ker vodilna mednarodna farmacevtska in biotehnološka podjetja pri nas trenutno načrtujejo in delno že izvajajo razvojne projekte v skupni vrednosti več kot dve milijardi evrov, postaja vprašanje vrhunsko usposobljenega kadra strateškega pomena.

Celovit vpogled v prihodnost stroke

FOTO: Adobe Stock

Konferenca bo ponudila poglobljen pregled globalnih trendov, ki narekujejo razvoj panoge. Vrhunski tuji in slovenski predavatelji bodo skozi praktične primere osvetlili ključne izzive: od projektiranja, izgradnje ter nadzora in preprečevanja kontaminacij do implementacije najnovejših digitalnih rešitev v upravljanje čistih prostorov. Poseben poudarek bo na zagotavljanju skladnosti z vedno strožjo mednarodno regulativo in standardi.

V luči trenutnih energetskih razmer bo del programa namenjen tudi trajnostnim pristopom in energetski učinkovitosti. Beseda bo tekla o rešitvah za zmanjševanje okoljskega odtisa visokotehnoloških obratov, ne da bi pri tem ogrozili sterilnost ali kakovost procesov. Dogodek bo služil kot stičišče znanja za več kot 150 strokovnjakov, ki bodo z interaktivnimi predavanji in paneli lahko soustvarjali prihodnost panoge.

Vabljeni, da oblikujete prihodnost slovenske visokotehnološke industrije

FOTO: Adobe Stock

Konferenca je namenjena strokovnjakom v podjetjih, v katerih sta tehnologija čistih prostorov in visoka raven procesne kontrole ključnega pomena, in tudi predstavnikom raziskovalnih, akademskih in znanstveno-izobraževalnih institucij, ki prispevajo k razvoju tega interdisciplinarnega področja v Sloveniji.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji, vpisani v Inženirsko zbornico Slovenije, za udeležbo na tem strokovnem usposabljanju pridobijo pet (5) kreditnih točk iz izbirnih vsebin, skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev Inženirske zbornice Slovenije.

Karierni most za mlade: CLEANROOM ROADMAP EXPERIENCE 2026

Poseben poudarek bo v sklopu konference v torek, 31. marca, popoldne, ko bo interaktivni dogodek »CLEANROOM ROADMAP EXPERIENCE 2026«, zasnovan posebej za prihodnje strokovnjake – študente in dijake – kot most med akademskim znanjem in industrijsko prakso. Mladi bodo prek šestih interaktivnih postaj spoznali celoten življenjski cikel čistega prostora. Izvedeli bodo, kako nastane visokotehnološko okolje za proizvodnjo varnih in sterilnih izdelkov – od koncepta in projektiranja do validacije in proizvodnje, vključno z robotiko in digitalnim nadzorom.

Da tehnologija čistih prostorov ni le suhoparen inženiring, bodo dokazali posebni gosti: mladi bodo lahko spregovorili s humanoidnim robotom Maksom, svojo navdihujočo karierno zgodbo jim bo predstavila Ljupka Vrteva, inženirka leta 2023. Dogodek bo tudi odlična priložnost za neposreden stik s podjetji, ki iščejo kadre s področij elektrotehnike, strojništva, mehatronike, računalništva, kemije in farmacije.

Podpora vodilnih v industriji

Vsebinski partner konference je podjetje Lek d. d., kjer se zavedajo, da brez usposobljenih kadrov ni napredka. Luka Ušeničnik, direktor Inženiringa v Leku, poudarja: »Čisti prostori so temelj sodobne farmacevtske industrije in okolje, kjer nastajajo inovacije z resničnim vplivom na kakovost življenja bolnikov. V Leku z veseljem podpiramo dogodke, ki pripomorejo k razvoju tega področja in hkrati mladim talentom omogočajo neposreden vpogled v ta hitro razvijajoči se svet naprednih tehnologij in inženirskih izzivov. S podporo konferenci želimo mladim odpreti vrata v realne procese, izkušnje in izzive industrije ter jih navdihniti, da svojo radovednost, znanje in ideje usmerijo v soustvarjanje rešitev, ki bodo oblikovale prihodnost farmacije.«

V podjetju Klimer Štirn @ Co. d. n. o., ki je zlati pokrovitelj konference, pa poudarjajo pomen povezovanja in zaupanja. Sašo Štirn, direktor podjetja: »Konferenco podpiramo, ker verjamemo v moč znanja in sodelovanja. Tehnologija čistih prostorov in nadzor kontaminacije za nas nista le tehnični vprašanji, temveč ključna dejavnika zaupanja, kakovosti in varnosti. Dogodek vidimo kot edinstveno priložnost za izmenjavo izkušenj, razpravo o izzivih in spoznavanje rešitev, ki bodo oblikovale prihodnost tega področja. Veselimo se srečanj in strokovnih pogovorov, saj le s povezovanjem najboljših praks in inovacij premikamo meje mogočega v svetu tehnologij čistih prostorov.«

Od prve strokovne literature so kompetenčnega centra na domačih tleh

Pred kratkim smo tudi pri nas dobili prvo temeljno strokovno gradivo s področja tehnologije čistih prostorov v slovenskem jeziku. Združenje SCS je v sodelovanju s Fakulteto za strojništvo Univerze v Ljubljani izdalo prevod knjige Tehnologija čistih prostorov: Osnove projektiranja, testiranja in obratovanja (3. izdaja) uglednega britanskega strokovnjaka dr. Williama (Billa) Whyta, častnega raziskovalnega sodelavca Univerze v Glasgowu. Njegova publikacija velja za enega najcelovitejših virov znanja s tega področja na svetu.

Združenje SCS od jeseni 2025 omogoča tudi mednarodno akreditacijo za program Cleanroom PASS. »Doslej so po specialistično znanje in mednarodno priznane certifikate slovenski strokovnjaki morali v tujino, odslej pa to omogočamo v domačem panožnem združenju,« pojasnjuje mag. Nataša Štirn, predsednica združenja SCS.

Vse dosedanje strokovne razprave o prihodnosti tehnologij in regulativnem okviru za čiste prostore so pokazale, da morajo vsi, ki sodelujejo pri načrtovanju, montaži ali vzdrževanju opreme čistih prostorov, poznati osnovna pravila njihovega delovanja. Za usposabljanje pa so potrebni laboratoriji, standardizirano izobraževanje in jasna dokazila o kompetencah. Združenje SCS si tako ob že naštetem prizadeva tudi za to, da bi na domačih tleh zaživel tudi kompetenčni center za čiste prostore. Le tako bo namreč mogoče zgraditi trajnosten in mednarodno prepoznaven ekosistem na tem področju.

Več o strokovni konferenci in interaktivni CLEANROOM ROADMAP izkušnji za mlade na: https://clean-room.si/

Slovensko združenje za tehnologijo čistih prostorov (SCS) je organizacija, ki je v okviru Podjetniško-trgovske zbornice pri Gospodarski zbornici Slovenije marca 2024 nastala iz naraščajočih potreb po razvoju stroke s področja tehnologije čistih prostorov v zadnjih letih. Tehnologija čistih prostorov je hitro razvijajoča se multidisciplinarna veda, ki temelji na širokem spektru strokovnega znanja in usposobljenosti. Združenje SCS je od oktobra 2024 polnopravni član Mednarodne konfederacije združenj za nadzor nad kontaminacijo (International Confederation of Contamination Control Societies – ICCCS).

Naročnik oglasne vsebine je Gospodarska zbornica Slovenije – Slovensko združenje za tehnologijo čistih prostorov.