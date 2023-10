ConocoPhilips postavil racionalno strategijo

ConocoPhillips (v nadaljevanju Cop) je največje ameriško podjetje, ki se ukvarja z raziskovanjem in črpanjem nafte in plina. Je skoraj dvakrat večje kot najbližji konkurent. Leta 2022 so v povprečju načrpali 1,2 milijona sodov surove nafte ter 3,1 milijarde kubičnih čevljev naravnega plina na dan. Nafto in plin črpajo predvsem na Aljaski, v drugih ameriških zveznih državah in na Norveškem. Prisotni so tudi na Bližnjem vzhodu ter v regiji Azija - Pacifik. Dokazane rezerve so konec leta 2022 znašale 6,6 milijarde sodov ekvivalenta nafte. Portfelj obsega izjemno raznoliko premoženje, ki sega od konvencionalnih naftnih polj na kopnem in pod morjem, zemeljskega plina in vse do naftnih skrilavcev.

Od svojih konkurentov se loči tudi po strategiji za naslednjih deset let. Ta vključuje stabilno rast, izboljšanje donosnosti, nadaljevanje omejevanja naložb ter vračanje denarja delničarjem. Cop je prav zaradi racionalne strategije privlačna naložba v energetskem sektorju, saj se zavezuje k preudarni rabi kapitala in jasni politiki vračanja denarja delničarjem. Ima portfelj z nizkimi stroški, ki jim omogočajo visoko donosnost in rast njihovih naložb v okolju naraščajočih cen.

Na drugi strani imajo stabilen finančni položaj. Razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom je samo ena proti tri, celoten dolg znaša le približno 0,7-kratnik pričakovane EBITDA v letu 2023, pri čemer je EBITDA 31-krat večji od neto stroškov obresti. To jim zagotavlja večjo stabilnost dividende tudi v okolju znižane gospodarske aktivnosti v primerjavi s konkurenco, ki je v povprečju vsaj enkrat bolj zadolžena.

Rast v Teksasu in Novi Mehiki

Osrednji del njihove strategije je zaveza, da bodo na leto v povprečju ohranjali izdatke za naložbe na ravni 11 milijard dolarjev. Hkrati bodo vsako leto delničarjem vrnili 30 odstotkov denarnega toka iz poslovanja, in sicer s programom vračanja kapitala prek izplačil dividend, odkupa lastnih delnic ter spremenljive komponente. Skupaj z izboljšavami in znižanjem stroškov doseže njihova proizvodnja desetodstotni donos že pri ceni nafte, ki je nižja kot 40 dolarjev za sod.

Njihov načrt rasti temelji predvsem na nekonvencionalnem portfelju, predvsem tistem, ki se nahaja v Permianu (razteza se čez več zveznih držav v ZDA in vključuje predvsem Teksas, Novo Mehiko ter v manjšem obsegu Oklahomo). Ta del portfelja so pridobili s prevzemom Concho Resources in ga kasneje še povečali z nakupom dela portfelja podjetja Shell v Permianu. Od takrat se je njihova operativna uspešnost nenehno izboljševala. To potrjuje tudi donos na investirani kapital, ki je le redko manjši kot deset odstotkov in je v letu 2022 znašal 28,9 odstotka (konkurenca 16,3 odstotka), letos pa je pričakovani donos na investirani kapital 15,2 odstotka (konkurenca 8,3). Portfelj v Permianu predstavlja večino načrtovanih proizvedenih virov v desetletnem načrtu, pri čemer se bo proizvodnja do konca desetletja ustalila pri približno 1,2 milijona sodov ekvivalenta nafte na dan.

Rast v segmentu nekonvencionalnih virov bodo v prihodnjih desetih letih postopoma krepili, Aljaska in Kanada bosta na mednarodni ravni nadomestili upad črpanja in bosta glavno gonilo rasti. Rast v Kanadi bo izhajala iz regije Montney, kjer Cop načrtuje izkoristiti svoje izkušnje na področju nekonvencionalnih virov. Nov obseg črpanja na Aljaski bo izhajal iz izkoriščanja obstoječe infrastrukture, kasneje pa še projekta Willow, ki je pred kratkim dobil odobritev. Rast na področju utekočinjenega plina bo izhajala iz dveh projektov v Katarju ter delno iz ZDA.