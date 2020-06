Covid-19 je odnesel skoraj polovico prodaje viličarjev

Prodajalci novih viličarjev na slovenskem trgu so v prvem polletju 2020 zabeležil več kot 45-odstotni padec naročil v primerjavi istim obdobjem leta 2019. Največji upad je bil v avtomobilski in metalurški industriji, medtem ko so nekatere druge dejavnosti (farmacevtska, industrija pijač, trgovina, živilska) ohranile ali celo povečale svoja vlaganja v viličarsko opremo.»Ta kriza je nekaj povsem novega in nepričakovanega. Konec leta 2019 smo potihoma govorili o prihajajoči finančni krizi in ohlajanju gospodarstva, nato pa nas je presenetilo nekaj, kar smo do zdaj gledali le v znanstvenofantastičnih filmih. Prišlo je nenadoma, ...