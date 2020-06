Covid-19 ustavlja turško naložbo v Sloveniji

Prek Luke Koper v Afriko

Yildizlar Yatirim Holding je družinsko podjetje, ki spada med petdeset največjih turških industrijskih podjetij. Foto Tadej Regent

V Romuniji investitor desetletja

Yildiz Entegre je v svoj romunski obrat v mestu Piteşti med letoma 2016 in 2018 vložil 170 milijonov evrov in si pridobil naziv največjega investitorja v državi v zadnjih desetih letih. V tovarni na mesec proizvedejo 15 milijonov kvadratnih metrov talnih oblog in 30.000 vratnih kril. Največjo proizvodnjo imajo v Turčiji, v kraju Kartepe. Tovarna z dnevno kapaciteto 4200 kubičnih metrov različnih plošč je največja tovarna MDF-plošč na svetu.

S Turki nimajo dobrih izkušenj

Dravograd – Turški investitor Yildizlar Yatirim Holding, ki je v začetku leta 2018 v Otiškem Vrhu kupil edino in najstarejšo slovensko tovarno ivernih plošč v stečaju, je ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo obvestil, da zaradi zdravstvene in gospodarske negotovosti kot posledice svetovne pandemije covida-19 za zdaj ne more nadaljevati 45-milijonske investicije na Koroškem.Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo so za začasno zamrznitev naložbe izvedeli pred pripravo vladnega gradiva za dodelitev finančne spodbude za investicijski projekt, ko so turške lastnike tovarne pozvali k predložitvi morebitnih sprememb pri poteku uresničitve naložbe. Yidizlar Yatirim Holding je državi, ki je naložbo v izdelavo in izvoz ivernih plošč pripravljena podpreti v okviru subvencij za domače in tuje investicije v dejavnostih, pomembnih za prehod v nizkoogljično, krožno in podnebno odporno gospodarstvo, sporočil, da bodo projekt nadaljevali v bližnji prihodnosti.Turški investitorji so zagon proizvodnje ivernih plošč napovedovali že lansko pomlad, a je nato njihove načrte prekrižal upad vrednosti turške lire proti evru. Na lokaciji v Otiškem Vrhu so zaposlili 33 ljudi, ki so trenutno na čakanju, javnosti pa sporočili, da so v fazi mirovanja.Yildiz Entegre ima proizvodnjo ivernih plošč že vzpostavljeno v Turčiji, Romuniji in Združenih državah Amerike, kjer jih na dan proizvedejo 10.500 kubičnih metrov, ukvarja pa se tudi z ladijskimi prevozi, kemično industrijo, železarstvom in nepremičninami. Za nakup tovarne v Sloveniji so se odločili, ker želijo okrepiti svojo prisotnost v Evropi, prek Luke Koper pa bi iverne plošče izvažali tudi v severnoafriške države.Prihod v Slovenijo so na prigovarjanje takratnega kmetijskega ministranapovedali jeseni 2017, ko so od avstrijske lizinške hiše Heta Asset Resolution za dva milijona evrov kupili »srce« tovarne iveric, 200 metrov dolgo stiskalnico iverja, ki ni bila predmet stečajne mase. Nekaj mesecev kasneje so, pričakovano, odkupili še tovarno v stečaju in zanjo odšteli 7,5 milijona evrov, to je dva milijona več, kot je znašala izhodiščna cena.Napovedali so posodobitev zastarelega strojnega parka in zaposlitev 180 ljudi ob zagonu proizvodnje, kasneje pa naj bi število zaposlenih povečali na 210. Na leto bi proizvedli 490.000 kubičnih metrov ivernih plošč. Demontažo starih proizvodnih linij so končali že pred letom dni, ko so izbrali tudi nov strojni park, s katerim naj bi nadomestili odstranjene linije, a uradnih informacij o tem, ali so ga v Otiški Vrh iz Nemčije tudi zares pripeljali, ni.Turški koncern se je zavil v molk tudi, ko gre za podpis dolgoročne pogodbe o dobavi 35 odstotkov potrebnega lesa z družbo, kar na Koroškem vzbuja dodaten dvom o realizaciji njihovih investicijskih namer. S turškimi lastniki namreč nimajo dobrih izkušenj. Isto tovarno je leta 2011 od stečajnega upravitelja Preventa Globala kupil turškiiz Istanbula. Zanjo je odštel samo 2,7 milijona evrov. Napovedoval je večmilijonsko dokapitalizacijo tovarne, a obljub ni izpolnil. Brez dela je ostalo 110 ljudi.